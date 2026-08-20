Gela, preso Nobile: attesa nelle prossime ore l’ufficialità di Pausata

Il Gela potenzia ulteriormente il proprio pacchetto under con i classe 2007 Emanuele Nobile e Andrea Pausata, l’anno scorso protagonisti al Niscemi.

Gela. Nuovi rinforzi nel pacchetto under per il Gela: hanno firmato in biancazzurro Emanuele Nobile e Andrea Pausata, già aggregati al gruppo squadra dall’inizio del ritiro. Il primo - terzino classe 2007 parecchio duttile e adattabile anche come esterno di centrocampo - è reduce da una stagione in Eccellenza con il Niscemi di Comandatore, con cui ha messo a segno due reti.

Pausata, invece, è un centrocampista classe 2007. Reduce anche lui da un’esperienza in gialloverde a pochi chilometri di distanza dal Presti, ha firmato nelle ultime ore con il Gela. L’ufficialità del suo tesseramento è attesa nelle prossime ore.