Nozze d'oro per Tonino Castellano e Piera Leonardi. La coppia ha celebrato 50 anni di matrimonio a San Giovanni Evangelista.

Gela - Un rombo d'epoca ha annunciato l'arrivo dei festeggiamenti. Tonino Castellano, volto noto della nostra città, è arrivato ieri pomeriggio, alle 19, alla chiesa di San Giovanni Evangelista a bordo di una 850 Spider, una delle sue amate auto d'epoca, per celebrare un traguardo che pochi riescono a raggiungere. Con lui, a completare il corteo, anche i figli: Monia con il marito Samuele e Marcello con la moglie Valentina, arrivati a bordo di altre due auto d'epoca. Un vero e proprio viaggio nel tempo per accompagnare Tonino e la sua Piera verso questo giorno speciale. Cinquant'anni di matrimonio. Un amore nato in un'epoca in cui ci si sposava per sempre e che ha saputo resistere alle prove più dure. Lei, negli ultimi sedici anni, ha affrontato gravi problemi di salute. Lui, sempre al suo fianco, vulcanico e instancabile, con mille mestieri nel suo curriculum e una passione sconfinata per i motori. Don Giuseppe Siracusa ha celebrato la cerimonia, benedicendo queste nozze d'oro. Un traguardo che solo il 22% delle coppie raggiunge. E loro ci sono riusciti. Ma le loro storie, le emozioni, i segreti di questo amore che dura da mezzo secolo, ce le raccontano loro stessi nelle interviste che abbiamo realizzato.