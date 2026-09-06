"Gela nova": "L'attenzione sulla sanità non deve ridursi ma servono sforzi su decoro urbano"

"Non possiamo parlare di rilancio turistico senza garantire prima condizioni decorose e strade dignitose", dice Nicosia

Gela. Il gruppo di "Gela nova" ritorna su un concetto che indica da tempo: giusta l'attenzione per la vertenza sanità ma bisogna concentrare sforzi anche su altro. Per il presidente Giuseppe Nicosia, "se la città vuole realmente puntare sul turismo e valorizzare il proprio patrimonio, deve partire anche dall’immagine che offre ogni giorno a cittadini e visitatori. Il centro storico e molte aree della città necessitano di maggiore cura, pulizia e manutenzione. Non possiamo parlare di rilancio turistico senza garantire prima condizioni decorose e strade dignitose". Allo stesso modo, Nicosia richiama la mobilitazione per il potenziamento della sanità cittadina, alla quale il gruppo politico non ha aderito ufficialmente. "Questo non significa mettere in secondo piano la sanità, che resta una delle nostre battaglie principali. Continueremo a tenere alta l’attenzione sull’ospedale "Vittorio Emanuele" e a chiedere risposte concrete, perché dopo mesi di sit-in, visite istituzionali e passerelle è necessario comprendere quali risultati reali siano stati raggiunti e quali cambiamenti possano finalmente arrivare per i cittadini. Gela merita attenzione su tutti i fronti. Il rilancio della città passa dalle grandi questioni strategiche, ma anche dalla quotidianità: strade sicure, pulizia, decoro e un centro storico capace di accogliere dignitosamente chi vive la città e chi viene a visitarla", aggiunge.