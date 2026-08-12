Gela: meteo per il 13 agosto 2026 — caldo intenso in mattinata, rovesci nel pomeriggio

A Gela il 13 agosto 2026 mattinata calda e serena, aumento dei venti e possibilità di rovesci nel pomeriggio; dettagli orari e suggerimenti.

La giornata meteorologica di Gela per il 13 agosto 2026 si presenta con un primo tratto generalmente sereno e molto caldo, seguito da un aumento dell'instabilità nel pomeriggio che potrà portare rovesci localizzati e raffiche di vento. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno: temperatura 28.8 °C, umidità 61%, pressione 1016 hPa; temperatura percepita 30.8 °C. Vento debole da NE a 0.9 m/s (raffica 0.95 m/s). Condizioni miti e stabile, visibilità buona.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno: temperatura 28.7 °C, umidità 56%, pressione 1015 hPa; temperatura percepita ~30.0 °C. Vento debole da N-NE a 1.7 m/s. Notte ancora calda ma con lieve diminuzione dell'umidità.

Mattina (06:00) — cielo sereno: temperatura 31.7 °C, umidità 52%, pressione 1016 hPa; temperatura percepita 34.3 °C. Vento molto debole ~1.5 m/s. Inizio della mattinata già caldo: attenzione al disagio da calore per attività fisica.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno: temperatura 34.4 °C, umidità 52%, pressione 1016 hPa; temperatura percepita 40.1 °C. Vento debole da S a ~2.8 m/s. Picco termico della giornata: rischio di stress da caldo, idratarsi e limitare sforzi all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno: temperatura 34.2 °C, umidità 56%, pressione 1016 hPa; temperatura percepita 41.0 °C. Vento moderato da SO a 5.1 m/s (raffica 5.3 m/s). Calore intenso con sensazione di afa marcata nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera e rinforzo del vento: temperatura 29.3 °C, umidità 66%, pressione 1019 hPa; temperatura percepita 32.7 °C. Probabilità di precipitazione ~49% con pioggia prevista 0.42 mm nelle 3 ore. Venti forti fino a 13.8 m/s con raffiche fino a 14.8 m/s. Possibili scrosci locali e raffiche intense: prestare attenzione a oggetti leggeri e soste in auto.

Tardo pomeriggio (18:00) — pioggia leggera con maggiore probabilità: temperatura 29.0 °C, umidità 54%, pressione 1017 hPa; temperatura percepita 30.2 °C. Probabilità di precipitazione molto alta (~97%) con accumulo stimato 2.79 mm nelle 3 ore. Vento 4.3 m/s (raffica 4.7 m/s), copertura nuvolosa aumentata (~45%). Precipitazioni più diffuse nelle ore serali.

Sera (21:00) — poche nuvole: temperatura 28.3 °C, umidità 56%, pressione 1015 hPa; temperatura percepita 29.4 °C. Vento 3.6 m/s (raffica 4.9 m/s), nuvolosità residua e condizioni in graduale miglioramento verso la notte.

Riepilogo del giorno

Gela, 13 agosto 2026: la giornata comincia con cielo sereno e caldo intenso (picco mattutino/mezzogiorno oltre 34 °C con temperature percepite attorno ai 40 °C), poi evolve verso instabilità pomeridiana con rovesci localizzati e un episodio di vento molto sostenuto nel primo pomeriggio. Alta probabilità di pioggia nel tardo pomeriggio. Consigli: limitare sforzi nelle ore calde, idratarsi, e prestare attenzione a possibili raffiche e locali allagamenti durante i rovesci. Le previsioni orarie rimangono soggette a variazioni locali, consultare aggiornamenti se si devono programmare spostamenti o eventi all'aperto.