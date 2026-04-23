Gela - Meteo 24 aprile 2026: giornata stabile e soleggiata con brezze leggere

Previsioni per Gela, 24 aprile 2026: cielo prevalentemente sereno, temperature tra ~11.5°C e 17°C, venti deboli; dettagli per tutte le fasce orarie.

Domani a Gela si profila una giornata tipicamente primaverile: condizioni stabili, scarsa probabilità di pioggia e un alternarsi di cielo sereno e poche velature. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00): La notte inizierà con poche nuvole e temperature intorno a 11,9 °C (percepiti 11,1 °C). Umidità sul 74% e pressione 1018 hPa. Vento debole da NNE a circa 2,9 m/s con raffiche attorno a 2,9 m/s. Visibilità buona (10 km). Probabilità di precipitazioni: 0% (precipitazioni assenti).

Prima mattina (03:00 - 06:00): Prime ore del mattino con cielo sereno e lieve diminuzione della temperatura a 11,5 °C (percepiti 10,5 °C). Umidità 70%, pressione 1017 hPa. Vento debole da NNE a 2,8 m/s. Condizioni favorevoli per chi si muove presto.

Mattina (06:00 - 09:00): Al sorgere del sole cielo sereno e aumento termico a 12,5 °C (percepiti 11,5 °C). Umidità 62%, pressione 1018 hPa. Vento molto debole da N a 2,3 m/s. Giornata che prende quota in termini di temperatura e stabilità.

Mezza mattinata (09:00 - 12:00): Temperature in aumento fino a 15,6 °C (percepiti 14,5 °C) con cielo sereno e umidità in calo al 49%. Pressione in lieve aumento a 1019 hPa. Vento quasi calmo da Ovest a 1,1 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00 - 15:00): Picco termico della giornata vicino a 17,0 °C (percepiti 16,0 °C). Cielo generalmente sereno, umidità intorno al 48% e pressione 1018 hPa. Vento moderato da WSW a 4,9 m/s con raffiche fino a 3,9 m/s segnalate; in pratica brezze contenute che rendono la giornata fresca e gradevole.

Primo pomeriggio (15:00 - 18:00): Temperatura leggermente in calo a 16,8 °C (percepiti 16,1 °C). Cielo ancora sereno con minime velature (1% nuvolosità). Vento da Ovest a 5,3 m/s con raffiche stimate fino a 5,1 m/s. Pressione 1017 hPa. Nessuna pioggia prevista.

Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00): Sera che si avvicina con cielo sereno, temperatura sui 15,8 °C (percepiti 15,1 °C) e umidità in aumento al 66%. Vento debole da WSW a 3,0 m/s con raffiche fino a 3,6 m/s. Pressione stabile a 1017 hPa. Condizioni ancora sicure per spostamenti e attività all'aperto.

Sera (21:00 - 24:00): La giornata si chiude con cielo sereno, temperatura intorno a 15,2 °C (percepiti 14,4 °C), umidità 64% e pressione 1018 hPa. Vento praticamente assente 0,1 m/s da S. Probabilità di precipitazioni: 0%.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 24 aprile 2026 una giornata stabile e prevalentemente soleggiata, con temperature che andranno da circa 11,5 °C nelle prime ore a un massimo di 17,0 °C a mezzogiorno. Venti generalmente deboli (tra 0,1 e 5,3 m/s) con qualche rinforzo pomeridiano; precipitazioni assenti. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con lieve escursione termica tra notte e pomeriggio.