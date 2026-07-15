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Gela — Meteo 16 luglio 2026: sole e caldo estivo, dettagli orari

Gela, 16 luglio 2026 — Cielo sereno per tutta la giornata; temperature fino a ~33°C e sensazione di caldo fino a 39°C. Leggi il dettaglio orario.

A cura di Meteorologo
15 luglio 2026 15:00
Gela — Meteo 16 luglio 2026: sole e caldo estivo, dettagli orari -
Meteo
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L'estate a Gela continua senza sorprese: per il 16 luglio 2026 è attesa una giornata prevalentemente soleggiata e calda, con venti deboli e nessuna precipitazione significativa prevista. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)Cielo sereno. Temperatura 28,8°C, umidità 57%, pressione 1015 hPa. Vento debole da NE a 2,0 m/s, raffiche fino a 2,0 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni attese: 0 mm. Sensazione termica 30,2°C. Commento: notte calda ma stabile, con lieve brezza.

Prima mattina (03:00)Cielo sereno. Temperatura 27,9°C, umidità 42%, pressione 1015 hPa. Vento debole da E a 2,3 m/s, raffiche 2,6 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm. Sensazione termica 27,7°C. Commento: aria più secca rispetto alla mezzanotte, nottata gradevole ma ancora relativamente calda.

Mattina (06:00)Cielo sereno. Temperatura 30,7°C, umidità 57%, pressione 1017 hPa. Vento debole da SW a 1,8 m/s, raffiche 1,8 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm. Sensazione termica 33,4°C. Commento: rapido aumento delle temperature con sensazione di caldo mattutino.

Mezza mattinata (09:00)Cielo sereno. Temperatura 31,8°C, umidità 55%, pressione 1017 hPa. Vento debole da SW a 2,7 m/s, raffiche 2,6 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm. Sensazione termica 35,2°C. Commento: già caldo in tarda mattinata; attenzione all'esposizione solare.

Mezzogiorno (12:00)Cielo sereno. Temperatura 32,7°C (massima prevista), umidità 61%, pressione 1016 hPa. Vento da SW a 4,0 m/s, raffiche 4,4 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm. Sensazione termica 39,0°C. Commento: picco del caldo e della sensazione di afa; consigliati riparo dal sole e idratazione.

Primo pomeriggio (15:00)Cielo sereno. Temperatura 31,6°C, umidità 66%, pressione 1015 hPa. Vento da SW a 3,5 m/s, raffiche 4,3 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm. Sensazione termica 38,0°C. Commento: temperature ancora elevate con relativa umidità in aumento.

Tardo pomeriggio (18:00)Cielo sereno. Temperatura 28,6°C, umidità 70%, pressione 1015 hPa. Vento debole da SW a 1,6 m/s, raffiche 1,8 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm. Sensazione termica 31,9°C. Commento: lieve calo termico ma rimane una serata calda e umida.

Sera (21:00)Cielo sereno. Temperatura 28,3°C, umidità 62%, pressione 1015 hPa. Vento debole da N a 1,2 m/s, raffiche 1,3 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm. Sensazione termica 30,2°C. Commento: serata stabile e senza fenomeni, nottata che rimarrà relativamente mite.

Riepilogo del giorno

Gela si presenta il 16 luglio 2026 con cielo sereno per l'intera giornata, venti deboli (1–4 m/s) prevalentemente da SW durante il giorno e assenza di precipitazioni (0 mm). Temperature comprese tra circa 27,9°C e 32,7°C, con sensazione di caldo fino a ~39°C nelle ore centrali. Consigli: protezione solare e idratazione nelle ore più calde; attività all'aperto preferibilmente nelle prime ore del mattino o in serata.

Previsioni meteo 16 luglio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.8° (perc. +30.2°)
Precip. -
Vento 2.0 NE (max 2.0)
Umidità 57%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.9° (perc. +27.7°)
Precip. -
Vento 2.3 E (max 2.6)
Umidità 42%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.7° (perc. +33.4°)
Precip. -
Vento 1.8 SO (max 1.8)
Umidità 57%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.8° (perc. +35.2°)
Precip. -
Vento 2.7 SO (max 2.6)
Umidità 55%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +32.7° (perc. +39.0°)
Precip. -
Vento 4.0 SO (max 4.4)
Umidità 61%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.6° (perc. +38.0°)
Precip. -
Vento 3.5 SO (max 4.3)
Umidità 66%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.6° (perc. +31.9°)
Precip. -
Vento 1.6 SO (max 1.8)
Umidità 70%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.3° (perc. +30.2°)
Precip. -
Vento 1.2 N (max 1.3)
Umidità 62%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +29.0° (perc. +29.0°)
Precip. -
Vento 2.7 N (max 2.8)
Umidità 44%
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