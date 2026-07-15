Gela — Meteo 16 luglio 2026: sole e caldo estivo, dettagli orari

Gela, 16 luglio 2026 — Cielo sereno per tutta la giornata; temperature fino a ~33°C e sensazione di caldo fino a 39°C. Leggi il dettaglio orario.

L'estate a Gela continua senza sorprese: per il 16 luglio 2026 è attesa una giornata prevalentemente soleggiata e calda, con venti deboli e nessuna precipitazione significativa prevista. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno. Temperatura 28,8°C, umidità 57%, pressione 1015 hPa. Vento debole da NE a 2,0 m/s, raffiche fino a 2,0 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni attese: 0 mm. Sensazione termica 30,2°C. Commento: notte calda ma stabile, con lieve brezza.

Prima mattina (03:00) — Cielo sereno. Temperatura 27,9°C, umidità 42%, pressione 1015 hPa. Vento debole da E a 2,3 m/s, raffiche 2,6 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm. Sensazione termica 27,7°C. Commento: aria più secca rispetto alla mezzanotte, nottata gradevole ma ancora relativamente calda.

Mattina (06:00) — Cielo sereno. Temperatura 30,7°C, umidità 57%, pressione 1017 hPa. Vento debole da SW a 1,8 m/s, raffiche 1,8 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm. Sensazione termica 33,4°C. Commento: rapido aumento delle temperature con sensazione di caldo mattutino.

Mezza mattinata (09:00) — Cielo sereno. Temperatura 31,8°C, umidità 55%, pressione 1017 hPa. Vento debole da SW a 2,7 m/s, raffiche 2,6 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm. Sensazione termica 35,2°C. Commento: già caldo in tarda mattinata; attenzione all'esposizione solare.

Mezzogiorno (12:00) — Cielo sereno. Temperatura 32,7°C (massima prevista), umidità 61%, pressione 1016 hPa. Vento da SW a 4,0 m/s, raffiche 4,4 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm. Sensazione termica 39,0°C. Commento: picco del caldo e della sensazione di afa; consigliati riparo dal sole e idratazione.

Primo pomeriggio (15:00) — Cielo sereno. Temperatura 31,6°C, umidità 66%, pressione 1015 hPa. Vento da SW a 3,5 m/s, raffiche 4,3 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm. Sensazione termica 38,0°C. Commento: temperature ancora elevate con relativa umidità in aumento.

Tardo pomeriggio (18:00) — Cielo sereno. Temperatura 28,6°C, umidità 70%, pressione 1015 hPa. Vento debole da SW a 1,6 m/s, raffiche 1,8 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm. Sensazione termica 31,9°C. Commento: lieve calo termico ma rimane una serata calda e umida.

Sera (21:00) — Cielo sereno. Temperatura 28,3°C, umidità 62%, pressione 1015 hPa. Vento debole da N a 1,2 m/s, raffiche 1,3 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm. Sensazione termica 30,2°C. Commento: serata stabile e senza fenomeni, nottata che rimarrà relativamente mite.

Riepilogo del giorno

Gela si presenta il 16 luglio 2026 con cielo sereno per l'intera giornata, venti deboli (1–4 m/s) prevalentemente da SW durante il giorno e assenza di precipitazioni (0 mm). Temperature comprese tra circa 27,9°C e 32,7°C, con sensazione di caldo fino a ~39°C nelle ore centrali. Consigli: protezione solare e idratazione nelle ore più calde; attività all'aperto preferibilmente nelle prime ore del mattino o in serata.