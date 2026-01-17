Gela-Messina, tuffo nel passato: torna al "Presti" il Messina

Il terzino classe 2005 Mattia Marino ha ufficialmente risolto il proprio contratto con il Gela.

Gela. Il Gela riceve la visita del Messina per rivivere i fasti del calcio che conta. Uno scontro storico fra due delle società più prestigiose della Sicilia che, ai tempi del professionismo, era una vera e propria costante. Caso vuole che le due squadre si ritrovino proprio quest’anno nella massima serie dilettantistica, una da neopromossa dall’Eccellenza e l’altra da retrocessa dalla Serie C. Il 21 settembre hanno dato vita ad una gara spettacolare terminata sul punteggio di 2-0 in favore del Gela, che ha violato lo stadio Sanfilippo di Messina nel segno di Manuel Sarao, decisivo con una doppietta. Da allora sono mutate tante cose. I due organici sono stati col tempo profondamente rimaneggiati tra uscite ed entrate e lo stesso vale per gli staff tecnici. In panchina, a settembre, c’erano Gaspare Cacciola e Pippo Romano, anche se quest’ultimo era squalificato. Domenica, invece, il Gela eseguirà gli ordini di Peppe Misiti mentre il Messina sarà guidato da Alessandro Parisi. Gli appassionati prospettano una domenica da vivere con euforia ed entusiasmo, con entrambe le tifoserie presenti al “Presti”.

Probabile riconferma per otto giocatori su undici di domenica scorsa. Colace difenderà nuovamente i pali biancazzurri, assistito da La Rosa, Argentati, Sbuttoni e Giuliano, che sostituirà lo squalificato Petta. A centrocampo ancora Teijo, mentre tornano in campo Giacomarro e Maltese. Il tridente d’attacco sarà formato da Gigante, Tuccio e Aperi. Assente per la rifinitura proprio il difensore ex Acireale, che ha regolarmente partecipato alle sedute di allenamento settimanali ma è influenzato e non al 100%, oltre ad essere squalificato per un turno. Out anche Mattia Marino, che ha ufficialmente risolto il proprio contratto con il Gela per avvicinarsi a casa. Prosegue, intanto, la ricerca del portiere che sostituirà Renars Minuss, che ha fatto il suo ritorno in Lettonia dopo aver difeso i pali del Gela per tutto il girone d’andata. Il ds Aurelio Lo Bianco è alla ricerca di un profilo under da pescare tra i professionisti.