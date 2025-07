Gela, mercato caldo: idea Bollino. Rinnovo biennale per Colace

Dopo il mancato approdo nello scorso novembre, torna caldo il nome di Mauro Bollino. Ci sono già stati i primi contatti fra l’attaccante e il Gela, che sta facendo un secondo tentativo per l’ex Nocerina.

Gela. All’interno della lista dei desideri del Gela torna di moda il nome di Mauro Bollino. Il classe ‘94 era stato vicinissimo alla firma con il sodalizio biancazzurro lo scorso novembre ma, proprio sul traguardo, la Nocerina riuscì a sorpassare il club presieduto da Toti Vittoria accaparrandosi il cartellino dell’ex Nissa. Le parti sono ancora distanti ma il nome di “Bollino rosso”, al Gela, piace eccome.

Questione di dettagli per chiudere ormai la trattativa Dario Maltese, ad un passo dalla chiusura. Il regista, conteso da diverse squadre, pare abbia prediletto la piazza biancazzurra per non allontanarsi troppo dalla famiglia. Con più di 200 presenze in Serie C e 12 in B, l’ex Nissa andrebbe a stanziarsi in cabina di regia sostituendo Privitera e Bossa.

Arriva, invece, la prima riconferma ufficiale. Tomas Colace, così come mister Cacciola, ha firmato un biennale fino al 2027. Piena fiducia da parte della società nei confronti del suo portierino classe 2006, che sarà under sia in questa che nel prossimo torneo di Serie D. Una prima stagione in Eccellenza più che positiva per l’argentino, che ha dimostrato grande affidabilità tra i pali con dodici clean sheet, ultimo quello in finale playoff contro il Canosa. Un’annata da incorniciare, quella terminata un mese fa, coronata non solo dal salto di categoria ma anche da un prestigioso rinnovo biennale.

Continuano i contatti, intanto, con Andrea Russotto. Anche lui, come Bollino, era stato contattato dal Gela nella sessione invernale di calciomercato, anche se poi la trattativa non andò in porto. Stavolta le cose potrebbero essere più agevoli per il ds Lo Bianco. Si continua a trattare anche se le parti sembrano essere ancora distanti.

Ufficiale, invece, l’addio di “Biccio” Arcidiacono. L’esterno catanese saluta il calcio siciliano e, per motivi lavorativi, vola in Veneto, dove militerà nell’Arcella Padova.