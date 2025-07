Gela, Giuliano e Vincenzi verso la permanenza in biancazzurro

Giuliano, che ha un contratto biennale, sembra pronto a vestire nuovamente i colori biancazzurri. In dirittura d’arrivo, invece, la trattativa per il rinnovo di Vincenzi.

Gela. Prende forma il nuovo Gela. Dopo quella di Colace, sembra essere arrivato il momento della riconferma di Simone Giuliano e Amedeo Vincenzi. L’ex Athletic, al suo arrivo in biancazzurro a stagione in corso, aveva firmato un contratto biennale che lo lega al club gelese anche per la prossima stagione. Apprezzato da tutta la piazza, Giuliano si è preso con prepotenza il posto da titolare e ha portato all’organico di mister Cacciola solidità difensiva, dando un grande contributo alla squadra in ottica promozione. Motivo per cui si va verso la riconferma del difensore palermitano.

In dirittura d’arrivo la trattativa per il rinnovo di Amedeo Vincenzi, autore l’anno scorso di dieci reti. Il centrocampista campano, subito dopo la vittoria contro il Canosa, aveva manifestato ai nostri microfoni grande voglia di vestire nuovamente i colori biancazzurri e prolungare il proprio contratto. Sembra proprio che l’intenzione della società con a capo Toti Vittoria sia quella di accontentare l’ex Igea Virtus e proseguire insieme anche in D.