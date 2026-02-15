Gela dominante nel derby contro l'Acireale: 3-1 con doppio Flores-Heatley e Petta
Partita senza storia con biancazzuri sempre in dominio. Protagonista l'attaccante Kayro Heatley, autore di una doppietta e del solito Petta.
Gela. Il Gela trionfa nel derby contro l'Acireale. Il 3-1 finale porta soprattutto la firma del "puntero" Flores-Heatley, autore di una doppietta che porta il Gela a consolidare la propria posizione di classifica. Derby mai in discussione. Si è giocato davanti ad una buona cornice di pubblico.
Primo tempo
Misiti rinuncia a Sbuttoni e La Rosa infortunati. nell' Acireale diversi assenti.
8' prima incursione dell'Acireale. Colpo di testa di Di Stefano fuori.
10' GOL DEL GELA. Sulla punizione di Maltese sfiora Heatley ma l'ultimo tocco e' di Petta.
18' Gela vicino al gol con Tuccio che sfiora il palo alla sinistra di Negri.
33' bel cross di Berto con Aperi in tuffo di testa ma era in fuorigioco.
45' occasione Acireale con Rapisarda, Colace blocca a terra.
Secondo tempo
Subito doppio cambio per l'Acireale con Semenzin e Lo Faso in campo.
47' clamoroso errore di Negri e Tuccio non riesce a spingere in rete a porta vuota.
55' Petta sfiora il bis di testa sull'angolo di Maltese.
59' GOL DEL GELA. Splendido gol di Heatley sul cross perfetto di Argentati.
69' GOL DEL GELA. Straordinario Heatley che si gira e beffa ancora Negri.
85' Semenzin si mangia il gol del 3-1 facendosi rimontare. Solo angolo.
88' Lo Faso ancora fuori da buona posizione servito da Semenzin.
92' GOL ACIREALE. Cozza trova il gol della consolazione complice una deviazione di Teijo.
Gela - Acireale 3-1
Gela: Colace, Argentati (32' st Camolese), Berto, Giuliano, Petta, Giacomarro (32' st Cangemi) , Teijo, Maltese,Tuccio (33' st Bollino), Flores Heatley, Aperi (23' st Gigante). All. Misiti.
Acireale: Negri, Di Stefano S. (24 st Di Mauro), Taure, Floridia (1' st Lo Faso), Algueche, Rechichi (30' st Galletta), Daquoune (1' st Semenzin) ,Gagliardi, Cozza, Rapisarda (16' st Kean), Di Stefano D. All. Morelli.
Arbitro: Rihai di Lovere.
Reti: 10' pt Petta, 14' st e 29' st Heatley, 47' st Cozza.