Gela dedica la pinacoteca comunale ad Antonio Occhipinti

Una serata di memoria e cultura per celebrare l’artista che ha raccontato l’anima della città. Il commovente svelamento della targa da parte del figlio ha segnato l’inizio della cerimonia

A cura di Maria Chiara Sciascia
30 agosto 2025 09:00
Gela.È stato il figlio di Antonio Occhipinti a svelare ieri sera la targa che da oggi intitola la Pinacoteca Comunale al grande maestro gelese. Un gesto semplice e carico di emozione che ha dato avvio alla cerimonia, accolta da un lungo applauso del pubblico presente.

L’evento, organizzato dal Comune di Gela in collaborazione con il Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo”, ha trasformato la Pinacoteca di Viale Mediterraneo in un luogo di memoria e riconoscenza. Massimiliano Giorrannello, consigliere comunale e promotore dell’iniziativa insieme ad Emanuele Zuppardo, dell’Associazione Culturale “S. Zuppardo”, ha voluto rimarcare il legame profondo tra l’artista e la comunità.

Sul palco si sono alternati gli interventi delle autorità: il sindaco Terenziano Di Stefano, che ha ricordato il valore universale dell’arte di Occhipinti e Paola Giudice, presidente del Consiglio comunale, , che ha sottolineato il ruolo educativo e identitario delle sue opere e ha definito l’intitolazione un atto di giustizia culturale.

Il pubblico, numeroso e partecipe, ha vissuto con commozione una serata che ha reso omaggio a un uomo capace di raccontare, attraverso la pittura, l’anima della città. Con l’intitolazione ad Antonio Occhipinti, la Pinacoteca Comunale diventa da oggi un luogo ancora più vivo: non solo uno spazio espositivo, ma un simbolo di identità, memoria e trasmissione culturale alle nuove generazioni.

