Gela calcio, Scerra lascia: "Un arrivederci, ci vedremo sugli spalti"

L’ormai ex massimo dirigente lascia la prima squadra della città dopo il salto di categoria in Serie D raggiunto nel campionato terminato nove giorni fa

Gela. Era nell’aria già da tempo e adesso è arrivata l’ufficialità: Marco Scerra non è più il presidente del Gela Calcio. L’ormai ex massimo dirigente lascia la prima squadra della città dopo il salto di categoria in Serie D raggiunto nel campionato terminato nove giorni fa. Di seguito il comunicato di Scerra. “Cari tifosi, amici della stampa, cittadini di Gela, con il cuore colmo di emozione e gratitudine mi rivolgo a voi oggi, dopo questi anni straordinari trascorsi alla guida della nostra amata squadra, il Gela Calcio, i nostri colori biancazzurri che hanno accompagnato ogni passo di questo cammino. Essere presidente del Gela Calcio non è mai stato solo un ruolo: è stato un onore immenso, un privilegio profondo, un legame viscerale con questa città che porto nel cuore. Da gelese a gelese, ho vissuto con voi gioie e delusioni, vittorie che ci hanno fatto volare alto e momenti difficili in cui la nostra passione e il nostro orgoglio sono stati la nostra forza più grande. Gela non è soltanto una città: è una famiglia, è un’identità che si esprime attraverso i colori biancazzurri, che rappresentano la nostra storia, il nostro orgoglio, la nostra speranza. Vedere gli spalti gremiti, sentire il vostro incitamento vibrante, condividere con voi ogni emozione è stata la linfa che ha animato ogni mio gesto e ogni mia decisione. Voglio ringraziare ognuno di voi, tifosi appassionati che non avete mai smesso di credere, la stampa che con professionalità ha raccontato la nostra realtà, e la città di Gela, che ha dimostrato un attaccamento unico e incondizionato alla nostra squadra. Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. Il mio saluto non è un addio, ma un arrivederci. Un arrivederci sugli spalti, in quei gradoni che hanno accompagnato la mia giovinezza. Ho dato tutto me stesso al Gela e sacrificato famiglia e amici. Adesso è arrivato il momento di lasciare e lo faccio in maniera serena, consapevole di aver scritto una piccola pagina di storia per la mia amata squadra del cuore. Da tifoso a presidente, che viaggio ragazzi! Porterò sempre con me il calore della vostra vicinanza, la forza del vostro sostegno, l’energia della nostra unione. Continuerò a tifare per il Gela Calcio con la stessa passione di sempre, perché questa maglia è parte di noi, della nostra anima gelese. È parte di me e lo sarà per sempre.

Con affetto sincero, orgoglio e gratitudine, Marco Scerra, tifoso biancazzurro”, così ha scritto l'imprenditore.