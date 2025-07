Gela calcio, assetti societari: Fusco vicepresidente

Fusco ricoprirà ufficialmente il ruolo di Vice Presidente del club biancazzurro

Gela. Nuova linfa in casa Gela Calcio. Subentra all’interno dello staff presidenziale Emiddio Fusco, che va ad indossare le vesti di vice presidente al posto di Emanuele Turco. Di seguito il comunicato pubblicato dal club locale.

“Il Gela Calcio accoglie con immenso entusiasmo l’ingresso in società di Emiddio Fusco, che ricoprirà ufficialmente il ruolo di Vice Presidente del club biancazzurro. Una figura di assoluto valore, un professionista stimato e ambizioso, che ha scelto di sposare il nostro progetto con passione e visione. Proprietario di On Power, azienda leader nella consulenza e ingegneria energetica – specializzata in interventi ad alta efficienza per il mondo industriale e terziario – porta con sé energia, idee e una spinta imprenditoriale che farà brillare ancora di più il nostro futuro!

“𝘈𝘤𝘤𝘰𝘭𝘨𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘵𝘪𝘮𝘢 𝘦 𝘧𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘭’𝘪𝘯𝘨𝘳𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘌𝘮𝘪𝘥𝘥𝘪𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢 - dichiara il massimo dirigente Toti Vittoria - 𝘐𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘰 𝘦̀ 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢𝘳𝘦 𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘎𝘦𝘭𝘢 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘻𝘪𝘰𝘴𝘰, 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘦 𝘦 𝘷𝘪𝘯𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦. 𝘐𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦, 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪”.