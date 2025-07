Gela Basket, coach Bernardo non si muove: ufficiale la riconferma

In seguito alla semifinale playoff persa in due round contro la Dierre Reggio Calabria, il tecnico campano avrà l’occasione di riprovarci nel prossimo campionato di Serie C.

A cura di Giovanni Indovina 24 giugno 2025 15:00

Foto di Vincenzo Bunetto

Condividi