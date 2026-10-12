Gela, alla scoperta dei tesori archeologici con le Giornate FAI
Acropoli di Molino a Vento e Museo dei relitti greci aperti al pubblico con il FAI. Visite guidate e studenti protagonisti a Gela.
Gela - Custodire l’archeologia. È questo il tema scelto dal FAI per una giornata dedicata alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali.
Dalle 10 alle 13 di domenica, l’Acropoli di Molino a Vento ha accolto 230 visitatori, mentre al Museo dei relitti greci sono stati registrati 220 ingressi. Tra i partecipanti, anche numerose persone provenienti da altre località della Sicilia.
Due i percorsi proposti, acquistabili anche separatamente. Il primo ha permesso di visitare il laboratorio di restauro di Bosco Littorio, dove si lavora sul relitto della nave greca Gela II, e il Museo dei relitti greci, che custodisce lo scafo della Gela I.
Il secondo ha riguardato l’Acropoli e alcuni ambienti del Museo archeologico, aperti eccezionalmente per l’occasione, compreso il laboratorio di supporto all’allestimento museale.
Ad accompagnare i visitatori sono stati gli Apprendisti Ciceroni, studenti dei licei e delle scuole superiori impegnati a raccontare la storia e il valore dei luoghi visitati.
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Parco archeologico di Gela, grazie alla disponibilità del direttore Ennio Turco.
Un’occasione per avvicinare soprattutto le nuove generazioni alla conoscenza e alla tutela di un patrimonio da conservare e trasmettere al futuro.attual