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Gela, alla scoperta dei tesori archeologici con le Giornate FAI
Vincenzo Di Dio
12 ottobre 2026 16:21
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12 ott 2026 • Acropoli di Molino a Vento e Museo dei relitti greci aperti al pubblico con il FAI. Visite guidate e studenti protagonisti a Gela.
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#Gela
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