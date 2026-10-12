Quotidiano di Gela

Gela, alla scoperta dei tesori archeologici con le Giornate FAI

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 12 ottobre 2026 16:21
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12 ott 2026 • Acropoli di Molino a Vento e Museo dei relitti greci aperti al pubblico con il FAI. Visite guidate e studenti protagonisti a Gela.

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