Gela, adesso sì: formalizzata l’iscrizione al campionato di Serie D 2025/26

È stata formalizzata in questi istanti l’iscrizione alla quarta divisione.

Gela. Il Gela Calcio, l’anno prossimo, giocherà ufficialmente in Serie D. È stata formalizzata in questi istanti l’iscrizione alla quarta divisione. Il sodalizio con a capo Toti Vittoria, dunque, dopo una stagione di sacrifici di tutti i tipi può finalmente festeggiare l’approdo in D dopo gli ultimi adempimenti previsti dalla normativa. Un nodo finalmente sciolto che adesso permette ad Aurelio Lo Bianco di muoversi sul mercato più agevolmente vista l’iscrizione effettuata. Di seguito il comunicato del Gela Calcio.



“Il Gela Calcio comunica con soddisfazione di aver completato con esito positivo l’iter di iscrizione al prossimo Campionato Nazionale di Serie D – stagione sportiva 2025/2026. Il club ha provveduto nei termini stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti al deposito di tutta la documentazione necessaria, nonché al versamento delle relative quote previste dal regolamento federale. Si tratta di un traguardo importante, che certifica la solidità gestionale e la credibilità del progetto tecnico-societario avviato nei mesi scorsi e condiviso con l’intera comunità sportiva di Gela. Il ritorno tra i dilettanti nazionali rappresenta per la nostra città motivo di grande orgoglio, ma al tempo stesso anche una responsabilità verso i tifosi, il territorio e gli addetti ai lavori che ogni giorno contribuiscono, con passione e competenza, alla crescita del club. Il Gela Calcio guarda al futuro con entusiasmo e determinazione, pronto a rappresentare con onore i colori biancazzurri in un campionato che si preannuncia competitivo e stimolante. A breve, il silenzio lascerà spazio al rumore delle firme. Il Gela Calcio è pronto a muovere i primi colpi, con idee chiare e ambizioni forti. Il mercato sta per accendersi: tenetevi pronti”.