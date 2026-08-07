Gela, 8 agosto 2026: giornata serena ma molto calda, picco fino a 36°C

Previsioni per Gela — 8 agosto 2026: cielo sereno, giornata asciutta e mare calmo; attenzione al caldo a mezzogiorno e al valore percepito oltre i 40°C.

La giornata dell'8 agosto 2026 a Gela si presenta sotto il segno del bel tempo: cielo sereno, ventilazione generalmente debole e precipitazioni assenti. I valori termici cresceranno rapidamente in mattinata fino al picco di metà giornata; per attività all'aperto è consigliabile adottare precauzioni contro il caldo.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno con temperatura intorno a 28,2 °C. Umidità al 67% e punto di rugiada a 21,1 °C rendono la notte relativamente afosa; feels like 30,6 °C. Vento debole da NE a circa 1,5 m/s (52°), raffiche indicate a 1,54 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%).

Prima mattina (03:00): Ancora cielo sereno e temperature intorno a 27,8 °C. Umidità scende al 61% con punto di rugiada 19,2 °C; temperatura percepita circa 29,2 °C. Vento molto leggero da nord a 1,5 m/s (2°), visibilità 10 km. Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00): Inizio diurno con cielo sereno e temperatura in aumento a 30,2 °C. Umidità 50% e punto di rugiada 17,0 °C; feels like intorno a 31,4 °C. Vento debole da nord (345°) a 1,5 m/s. Condizioni stabili e asciutte, visibilità 10 km.

Mezza mattinata (09:00): Sole pieno e caldo in aumento, temperatura attesa sui 34,0 °C (33,95 °C). Umidità bassa al 42% ma la percezione termica sale a 35,9 °C. Vento leggero da circa 205° (sud-ovest) con velocità di 3,4 m/s e raffiche indicate a 2,9 m/s. Cielo totalmente sgombro da nubi.

Mezzogiorno (12:00): Punto caldo della giornata: 36,1 °C (36,05 °C) con umidità al 59% che porta il feels like a 43,1 °C. Condizione: cielo sereno e caldo intenso; vento da sud attorno a 4,7 m/s con raffiche fino a 5,2 m/s. Massima attenzione per attività fisica all'aperto e per soggetti fragili.

Primo pomeriggio (15:00): Leggera diminuzione termica a 32,9 °C, umidità 64% e temperatura percepita attorno a 39,9 °C. Vento da SW a 2,6 m/s con raffiche fino a 3,2 m/s. Cielo ancora sereno e clima afoso.

Tardo pomeriggio (18:00): Temperatura in ulteriore calo a 30,8 °C, umidità in aumento al 72% e feels like circa 37,7 °C. Vento molto debole da circa 190° (sud) a 1,7 m/s, cielo sereno, precipitazioni assenti.

Sera (21:00): Serata calda ma più mite rispetto al giorno, temperatura sui 28,5 °C, umidità al 72% e percezione termica intorno a 32,0 °C. Vento quasi calmo da est a 0,7 m/s (95°) con lievi raffiche. Visibilità piena, nessuna pioggia prevista.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà l'8 agosto 2026 una giornata di sole e assenza di precipitazioni, con ventilazione generalmente debole e mare tranquillo. Temperature elevate soprattutto fra mezza mattina e mezzogiorno, con picco a 36,1 °C e indice di calore che può superare i 40 °C: si raccomanda idratazione, evitare esposizione prolungata nelle ore centrali e protezione per anziani e bambini. Condizioni stabili e adatte ad attività all'aperto nel tardo pomeriggio e sera, mantenendo le necessarie cautele per il caldo.