Gela, 7 aprile 2026 — Previsioni: giornata limpida e brezze leggere
Gela, 7 aprile 2026: giornata asciutta e soleggiata con cieli sereni e temperature tra 12°C e 17°C. Dettaglio orario e consigli.
La giornata meteorologica prevista per Gela il 7 aprile 2026 si presenta stabile e soleggiata: cieli privi di nubi, venti deboli e assenza di precipitazioni. Di seguito il dettaglio orario per orientare attività all'aperto e spostamenti.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — cielo sereno, temperatura intorno a 12,0°C (percepita 11,0°C). Umidità al 68%, pressione 1026 hPa. Vento debole da NE a circa 2,3 m/s con raffiche fino a 1,9 m/s. Precipitazioni: 0 mm attesi. Visibilità ottima (10 km).
Prima mattina (03:00) — cielo sereno, lieve aumento della temperatura a 13,2°C (percepita 12,1°C). Umidità scende al 59%, pressione 1025 hPa. Vento molto debole da N a 1,5 m/s, raffiche contenute. Nessuna precipitazione prevista.
Mattina (06:00) — cielo sereno e temperatura attesa intorno a 13,9°C (feels like 12,8°C). Umidità al 53% e pressione stabile a 1026 hPa. Vento debole da N a 1,6 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto nelle prime ore del mattino.
Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno, aumento termico fino a 16,1°C (percepita 15,0°C). Umidità intorno al 47%, pressione 1026 hPa. Vento leggero variabile verso WSW a 1,7 m/s. Precipitazioni assenti, visibilità ottima.
Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno, massima diurna attesa sui 16,8°C (feels like 16,0°C). Umidità risale al 57%, pressione 1025 hPa. Vento da SW a 2,8 m/s con raffiche fino a 2,7 m/s; condizioni molto stabili e confortevoli per pranzi all'aperto.
Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno e temperatura stabile sui 16,7°C (percepita 16,1°C). Umidità intorno al 66%, pressione 1024 hPa. Vento debole da WSW a 3,3 m/s con raffiche fino a 4,1 m/s: brezze leggere, nulla che ostacoli attività esterne.
Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno, leggera diminuzione a 15,2°C (feels like 14,7°C). Umidità al 73%, pressione 1024 hPa. Vento debole da W a 2,0 m/s, raffiche contenute. Nessuna pioggia prevista, visibilità buona.
Sera (21:00) — cielo sereno, temperatura intorno a 14,6°C (percepita 14,0°C). Umidità al 73%, pressione 1024 hPa. Vento calmo, direzione N, 0,7 m/s, senza precipitazioni. Serata tranquilla e limpida.
Riepilogo del giorno
Gela vivrà il 7 aprile 2026 una giornata complessivamente serena e asciutta, con temperature tra circa 12°C nelle ore notturne e 17°C nelle ore centrali. Venti deboli (mediamente 0,7–3,3 m/s) e assenza di precipitazioni: condizioni favorevoli per attività all'aperto, con ottima visibilità e stabilità atmosferica. Per chi passa la giornata fuori consigliata una giacca leggera la mattina e la sera, data la sensazione termica lievemente inferiore alle temperature misurate.