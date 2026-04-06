Gela, 7 aprile 2026 — Previsioni: giornata limpida e brezze leggere

Gela, 7 aprile 2026: giornata asciutta e soleggiata con cieli sereni e temperature tra 12°C e 17°C. Dettaglio orario e consigli.

A cura di Meteorologo 06 aprile 2026 15:00

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