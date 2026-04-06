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Gela, 7 aprile 2026 — Previsioni: giornata limpida e brezze leggere

Gela, 7 aprile 2026: giornata asciutta e soleggiata con cieli sereni e temperature tra 12°C e 17°C. Dettaglio orario e consigli.

A cura di Meteorologo
06 aprile 2026 15:00
Gela, 7 aprile 2026 — Previsioni: giornata limpida e brezze leggere -
Meteo
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La giornata meteorologica prevista per Gela il 7 aprile 2026 si presenta stabile e soleggiata: cieli privi di nubi, venti deboli e assenza di precipitazioni. Di seguito il dettaglio orario per orientare attività all'aperto e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo sereno, temperatura intorno a 12,0°C (percepita 11,0°C). Umidità al 68%, pressione 1026 hPa. Vento debole da NE a circa 2,3 m/s con raffiche fino a 1,9 m/s. Precipitazioni: 0 mm attesi. Visibilità ottima (10 km).

Prima mattina (03:00)cielo sereno, lieve aumento della temperatura a 13,2°C (percepita 12,1°C). Umidità scende al 59%, pressione 1025 hPa. Vento molto debole da N a 1,5 m/s, raffiche contenute. Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00)cielo sereno e temperatura attesa intorno a 13,9°C (feels like 12,8°C). Umidità al 53% e pressione stabile a 1026 hPa. Vento debole da N a 1,6 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto nelle prime ore del mattino.

Mezza mattinata (09:00)cielo sereno, aumento termico fino a 16,1°C (percepita 15,0°C). Umidità intorno al 47%, pressione 1026 hPa. Vento leggero variabile verso WSW a 1,7 m/s. Precipitazioni assenti, visibilità ottima.

Mezzogiorno (12:00)cielo sereno, massima diurna attesa sui 16,8°C (feels like 16,0°C). Umidità risale al 57%, pressione 1025 hPa. Vento da SW a 2,8 m/s con raffiche fino a 2,7 m/s; condizioni molto stabili e confortevoli per pranzi all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00)cielo sereno e temperatura stabile sui 16,7°C (percepita 16,1°C). Umidità intorno al 66%, pressione 1024 hPa. Vento debole da WSW a 3,3 m/s con raffiche fino a 4,1 m/s: brezze leggere, nulla che ostacoli attività esterne.

Tardo pomeriggio (18:00)cielo sereno, leggera diminuzione a 15,2°C (feels like 14,7°C). Umidità al 73%, pressione 1024 hPa. Vento debole da W a 2,0 m/s, raffiche contenute. Nessuna pioggia prevista, visibilità buona.

Sera (21:00)cielo sereno, temperatura intorno a 14,6°C (percepita 14,0°C). Umidità al 73%, pressione 1024 hPa. Vento calmo, direzione N, 0,7 m/s, senza precipitazioni. Serata tranquilla e limpida.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 7 aprile 2026 una giornata complessivamente serena e asciutta, con temperature tra circa 12°C nelle ore notturne e 17°C nelle ore centrali. Venti deboli (mediamente 0,7–3,3 m/s) e assenza di precipitazioni: condizioni favorevoli per attività all'aperto, con ottima visibilità e stabilità atmosferica. Per chi passa la giornata fuori consigliata una giacca leggera la mattina e la sera, data la sensazione termica lievemente inferiore alle temperature misurate.

Previsioni meteo 7 aprile 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +12.0° (perc. +11.0°)
Precip. -
Vento 2.3 NE (max 1.9)
Umidità 68%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +13.2° (perc. +12.1°)
Precip. -
Vento 1.5 N (max 1.4)
Umidità 59%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +13.9° (perc. +12.8°)
Precip. -
Vento 1.6 N (max 1.6)
Umidità 53%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.1° (perc. +15.0°)
Precip. -
Vento 1.7 SO (max 1.5)
Umidità 47%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.8° (perc. +16.0°)
Precip. -
Vento 2.8 SO (max 2.7)
Umidità 57%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.7° (perc. +16.1°)
Precip. -
Vento 3.3 O (max 4.1)
Umidità 66%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.2° (perc. +14.7°)
Precip. -
Vento 2.0 O (max 2.3)
Umidità 73%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +14.6° (perc. +14.0°)
Precip. -
Vento 0.7 N (max 1.3)
Umidità 73%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +14.0° (perc. +13.4°)
Precip. -
Vento 1.3 N (max 1.1)
Umidità 73%
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