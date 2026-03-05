Gela, 6 marzo 2026 — Meteo: giornata mite e prevalentemente nuvolosa

Previsioni per Gela, 6 marzo 2026: cielo generalmente coperto, temperature tra 11 °C e 17 °C e venti moderati. Orario per orario i dettagli.

La giornata del 6 marzo 2026 a Gela si presenta con tempo generalmente stabile ma prevalentemente nuvoloso e brezze moderate: nessuna precipitazione significativa è attesa. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Fra le 00:00 e le prime ore della notte la temperatura si attesterà intorno a 11,7 °C con umidità elevata (85%) e pressione stabile a 1021 hPa. Il cielo risulterà con nubi sparse (copertura ~76%). Venti da NE intorno a 5,8 m/s con raffiche fino a 7,4 m/s. Precipitazioni: 0 mm (0%). Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00) — Alle 03:00 si prevede un lieve aumento della temperatura a 13,3 °C, cielo coperto (100%), umidità 77% e pressione 1020 hPa. Vento da NE (~61°) a 5,2 m/s, raffiche a 8,9 m/s. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mattina (06:00) — Per le 06:00 ancora cielo coperto e temperatura su 13,2 °C, umidità ~80% e pressione 1020 hPa. Vento da NE a 4,7 m/s, raffiche fino a 8,3 m/s. Nessuna precipitazione attesa (0 mm).

Mezza mattinata (09:00) — Intorno alle 09:00 la temperatura salirà a 15,9 °C; prevale cielo coperto con umidità che scende al 69% e pressione stabile a 1020 hPa. Venti più deboli da ENE (~77°) a 3,6 m/s, raffiche minori (~4,8 m/s). Precipitazioni: 0 mm.

Mezzogiorno (12:00) — Al picco diurno, previsto soffuso aumento termico fino a 17,2 °C. Il cielo rimane coperto (100%). Umidità 63%, pressione 1020 hPa. Vento ruota e rinforza da SE (~127°) a 7,7 m/s con raffiche vicine a 10,0 m/s: attenzione a qualche raffica più sostenuta lungo la costa. Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00) — Alle 15:00 temperatura leggermente in calo a 16,3 °C, cielo coperto e pressione intorno a 1019 hPa. Vento da E/SE (~106°) a 7,3 m/s, raffiche fino a 9,9 m/s. Umidità 65%. Precipitazioni: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00) — Verso le 18:00 la temperatura scende a 14,4 °C, umidità in aumento (76%) e pressione a 1020 hPa. Il cielo resta coperto; vento da ENE (~72°) intorno a 5,3 m/s con raffiche a 8,9 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Sera (21:00) — La serata porterà un parziale miglioramento: nubi sparse (29%) e temperatura intorno a 12,7 °C, umidità 85% e pressione in lieve aumento (1022 hPa). Vento da NE (~57°) a 4,5 m/s con raffiche fino a 6,5 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 6 marzo 2026 una giornata mite, con temperature tra circa 11,7 °C e 17,2 °C, cielo per lo più coperto e venti moderati con raffiche fino a ~10 m/s soprattutto nelle ore centrali. Non sono previste precipitazioni significative (0 mm). Consigliato abbigliamento a strati e attenzione alle raffiche lungo la costa.