Gela, 4 marzo 2026: giornata stabile con cieli da coperti a sereni e temperature miti

Previsioni per Gela del 4 marzo 2026: nottata coperta, schiarite dal pomeriggio e vento debole-moderato; dettagli orari e consigli.

L'atmosfera su Gela per il 4 marzo 2026 resta sotto l'influenza di un campo di alta pressione: poche sorprese dal punto di vista delle precipitazioni, ma con variazioni di nuvolosità e qualche rinforzo di vento nel pomeriggio. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo coperto con temperatura intorno a 11,8 °C (percepita 11,1 °C). Umidità al 77% e pressione stabile sui 1027 hPa. Vento debole da E/SE a 2 m/s con raffiche fino a 3,3 m/s. Visibilità 10 km. Probabilità di pioggia nulla: 0% (0 mm attesi).

Prima mattina (03:00): Persistono condizioni di cielo coperto, temperatura circa 12,0 °C (percepita 11,4 °C), umidità elevata (79%). Pressione 1026 hPa. Vento da NE aumenterà a 4,6 m/s con raffiche fino a 5,1 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00): Ancora cielo coperto, temperature stazionarie intorno a 12,0 °C (sensazione 11,3 °C). Umidità 77% e pressione 1027 hPa. Vento da NE a 4,2 m/s, raffiche attorno a 5,0 m/s. Condizioni generalmente stabili e asciutte.

Mezza mattinata (09:00): Leggera tendenza al rasserenamento in presenza di ancora molte nubi: cielo coperto ma in graduale apertura. Temperatura in aumento a 15,4 °C (percepita 14,7 °C), umidità 63% e pressione 1028 hPa. Vento debole da SE a 1,6 m/s con raffiche contenute. Ancora nessuna pioggia attesa.

Mezzogiorno (12:00): Aumento delle temperature fino a un massimo giornaliero atteso di circa 16,3 °C (percepita 15,8 °C). Nubi sparse sul territorio, umidità 68% e pressione 1027 hPa. Vento da SSE intorno a 6,0 m/s con raffiche fino a 6,6 m/s. Tempo asciutto e relativamente mite.

Primo pomeriggio (15:00): Situazione più tersa con poche nuvole e temperature attorno a 16,0 °C (percepita 15,5 °C). Umidità 71% e pressione in leggero calo a 1025 hPa. Vento che tenderà a rinforzare fino a 7,3 m/s, con raffiche anche a 8,2 m/s da SSE/SSO: è il momento con il maggior moto d'aria della giornata.

Tardo pomeriggio (18:00): Schiarite ampie e cielo sereno, temperatura che scende a 14,2 °C (percepita 13,8 °C). Umidità risale al 79% mentre la pressione torna a 1026 hPa. Vento in calo a 4,8 m/s con raffiche fino a 6,4 m/s. Serata asciutta e piacevole.

Sera (21:00): Cielo sereno, temperatura intorno a 12,7 °C (percepita 12,1 °C). Umidità 78% e pressione 1027 hPa. Vento debole da ENE a 3,3 m/s con raffiche fino a 4,0 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 4 marzo 2026 una giornata complessivamente stabile e asciutta, sotto un campo di alta pressione: nottata e prime ore del mattino con cieli coperti, poi graduale apertura e schiarite dal pomeriggio fino al cielo sereno in serata. Temperature miti per il periodo, con massima attesa intorno a 16,3 °C e minima non sotto i 11,8 °C. Venti generalmente deboli, con un rinforzo nel primo pomeriggio (punti a 7–8 m/s di raffica). Nessuna pioggia significativa prevista: 0 mm attesi. Consigli: giacca leggera per mattino e sera, possibile vento maggiore nelle ore centrali.