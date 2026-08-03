Gela, 4 agosto 2026: giornata calda e prevalentemente serena

Previsioni per Gela il 4 agosto 2026: cielo in prevalenza sereno, temperature fino a 33°C e afa pomeridiana. Dettaglio orario e consigli.

L'estate continua a Gela con una giornata che si preannuncia in gran parte soleggiata e con temperature elevate: poche nubi notturne, cielo limpido nelle ore diurne e afa in aumento durante il pomeriggio. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) Cielo con poche nuvole e visibilità ottima (10 km). Temperatura intorno a 28,4 °C (percepita 29,5 °C), umidità 56%. Vento debole dai quadranti settentrionali a circa 1,4 m/s (raffiche 1,3 m/s). Precipitazioni praticamente assenti (probabilità 0%, 0 mm).

Prima mattina (03:00) Cielo sereno, temperatura in lieve diminuzione a 27,6 °C (percepita 28,2 °C), umidità 53%. Vento molto leggero a 1,7 m/s da nord-ovest. Condizioni stabili, precipitazioni escluse.

Mattina (06:00) Sole già presente, cielo sereno; temperatura in risalita a 30,8 °C (percepita 32,6 °C), umidità 52% e punto di rugiada 16,7 °C. Vento debole intorno a 1,6 m/s da nord-est. Nessuna pioggia prevista.

Mezza mattinata (09:00) Giornata limpida con cielo sereno e rafforzamento del caldo: 32,9 °C (percepita 35,8 °C), umidità in calo al 49%. Vento leggermente più sostenuto da sud-ovest a 4,0 m/s (raffiche 3,6 m/s). Sole forte, è già consigliabile proteggersi.

Mezzogiorno (12:00) Pieno sole, temperatura attorno a 32,4 °C ma con elevata sensazione di afa: percepita 38,5 °C a causa dell'umidità al 61% e punto di rugiada 20,5 °C. Vento debole a 3,5 m/s da sud-ovest. Zero precipitazioni previste.

Primo pomeriggio (15:00) Fascia più calda della giornata: 33,0 °C con sensazione termica fino a 40 °C. Umidità 62% e vento debole di circa 2,6 m/s. Cielo sereno e elevata insolazione; attenzione a esposizione prolungata al sole e rischio di disagio da caldo per le fasce sensibili.

Tardo pomeriggio (18:00) Temperatura in lieve calo a 30,8 °C (percepita 36,1 °C), umidità 66%. Vento molto debole intorno a 1,4 m/s da sud-ovest. Cielo sereno, condizioni stabili e nessuna precipitazione attesa.

Sera (21:00) Calo ulteriore delle temperature ma ancora mite: 28,8 °C (percepita 32,2 °C), umidità salita al 70%. Vento quasi assente, circa 0,4 m/s. Cielo sereno e visibilità buona; precipitazioni assenti.

Riepilogo del giorno

Giornata a Gela del 4 agosto 2026 caratterizzata da ampio soleggiamento, assenza di piogge e temperature elevate con massime intorno a 33 °C e sensazione termica fino a 40 °C nel primo pomeriggio. Venti generalmente deboli e umidità in aumento nelle ore serali. Consigliata prudenza nelle ore più calde: idratazione e protezione solare per chi resta all'aperto.