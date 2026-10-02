Quotidiano di Gela

Gela, 3 ottobre 2026: giornata mite con lieve instabilità a metà giornata

Previsioni per Gela il 3 ottobre 2026: mattina soleggiata, rischio di piovaschi intorno a mezzogiorno e serata più asciutta. Dettagli per fascia oraria.

A cura di Meteorologo
02 ottobre 2026 15:00
Gela, 3 ottobre 2026: giornata mite con lieve instabilità a metà giornata -
Meteo
Condividi

Domani a Gela si profila una giornata complessivamente mite e poco ventosa, con schiarite al mattino e qualche piovasco sparso nelle ore centrali. I fenomeni saranno generalmente deboli ma vale la pena seguire l'andamento nella fascia diurna, quando la probabilità di pioggia aumenta.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)nubi sparse, clima mite. Temperatura intorno a 19,95 °C, umidità 85% e pressione stabile a 1027 hPa. Vento debole da nord-est a circa 1,7 m/s (raffiche fino a 2,9 m/s). Bassa probabilità di pioggia (≈13%); visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00)poche nuvole, ventilazione calma. Temperatura in lieve calo a 17,9 °C, umidità 86% e pressione 1026 hPa. Vento molto debole da nord (~1,3 m/s). Probabilità di pioggia ancora contenuta (≈15%).

Mattina (06:00)cielo sereno. Ritorno a condizioni soleggiate con temperatura intorno a 20,1 °C, umidità 84% e pressione 1027 hPa. Vento leggero ~1,4 m/s da nord-est. Tempo asciutto (probabilità di pioggia nulla secondo il modello per questa fascia).

Mezza mattinata (09:00)nubi sparse e rapido riscaldamento. Temperature in aumento fino a 25,4 °C, umidità in diminuzione (61%) e pressione 1028 hPa. Vento debole da sud-ovest (~1,3 m/s, raffiche fino a 4,3 m/s). Probabilità di pioggia moderate (≈39%), con cielo variabile.

Mezzogiorno (12:00)pioggia leggera possibile. Massima attesa intorno a 26,4 °C, umidità 56% e pressione 1027 hPa. Il modello segnala pioggia leggera (≈0,67 mm nelle 3 h) e una probabilità elevata di precipitazioni (≈76%). Vento da S-SO ~2,3 m/s con raffiche fino a 6,0 m/s: condizioni favorevoli a rovesci brevi e isolati.

Primo pomeriggio (15:00)residui piovaschi, variabile. Temperatura leggermente in calo a 25,0 °C, umidità 64% e pressione 1026 hPa. Pioggia ancora debole segnalata (≈0,5 mm/3 h) ma con probabilità più contenuta (≈21%). Vento da S-SO ~3,2 m/s con raffiche fino a 6,5 m/s.

Tardo pomeriggio (18:00)possibili rovesci serali. Temperature attese intorno a 21,6 °C, umidità risale all'83% e pressione 1027 hPa. Il modello indica pioggia leggera residua (≈0,56 mm/3 h) con probabilità media (≈46%). Vento debole da est (~1,2 m/s).

Sera (21:00)schiarite e nottata umida. Temperature sui 20,6 °C, umidità elevata (92%) e pressione stabile a 1027 hPa. Cielo con poche nuvole, bassa probabilità di pioggia (≈8%), vento molto debole (~1,2 m/s). Aspettarsi un'atmosfera più umida per la notte.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà una mattinata prevalentemente soleggiata e mite, con temperature in crescita fino a circa 26 °C. Attenzione alla fascia tra mezzogiorno e il tardo pomeriggio, quando è previsto un aumento della probabilità di pioggia con piovaschi deboli (puntuali accumuli attorno a 0,5–0,7 mm in 3 ore). Vento complessivamente debole, umidità in aumento verso sera e condizioni generalmente poco perturbate. Per spostamenti all'aperto vale la pena avere a portata di mano un riparo leggero nelle ore centrali della giornata.

Previsioni meteo 3 ottobre 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +20.0° (perc. +20.2°)
Precip. -
Vento 1.7 N (max 2.9)
Umidità 85%
03:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +17.9° (perc. +18.0°)
Precip. -
Vento 1.3 N (max 2.4)
Umidità 86%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.1° (perc. +20.4°)
Precip. -
Vento 1.4 N (max 2.8)
Umidità 84%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +25.4° (perc. +25.6°)
Precip. -
Vento 1.3 SO (max 4.3)
Umidità 61%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +26.4° (perc. +26.4°)
Precip. 0.67mm (prob. 76%)
Vento 2.3 S (max 6.0)
Umidità 56%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +25.0° (perc. +25.2°)
Precip. 0.5mm (prob. 21%)
Vento 3.2 SO (max 6.5)
Umidità 64%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +21.6° (perc. +22.0°)
Precip. 0.56mm (prob. 46%)
Vento 1.2 E (max 2.5)
Umidità 83%
21:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +20.6° (perc. +21.1°)
Precip. -
Vento 1.2 NE (max 2.4)
Umidità 92%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +19.3° (perc. +19.7°)
Precip. -
Vento 1.5 N (max 2.9)
Umidità 94%
Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela