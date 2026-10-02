Gela, 3 ottobre 2026: giornata mite con lieve instabilità a metà giornata

Previsioni per Gela il 3 ottobre 2026: mattina soleggiata, rischio di piovaschi intorno a mezzogiorno e serata più asciutta. Dettagli per fascia oraria.

Domani a Gela si profila una giornata complessivamente mite e poco ventosa, con schiarite al mattino e qualche piovasco sparso nelle ore centrali. I fenomeni saranno generalmente deboli ma vale la pena seguire l'andamento nella fascia diurna, quando la probabilità di pioggia aumenta.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — nubi sparse, clima mite. Temperatura intorno a 19,95 °C, umidità 85% e pressione stabile a 1027 hPa. Vento debole da nord-est a circa 1,7 m/s (raffiche fino a 2,9 m/s). Bassa probabilità di pioggia (≈13%); visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00) — poche nuvole, ventilazione calma. Temperatura in lieve calo a 17,9 °C, umidità 86% e pressione 1026 hPa. Vento molto debole da nord (~1,3 m/s). Probabilità di pioggia ancora contenuta (≈15%).

Mattina (06:00) — cielo sereno. Ritorno a condizioni soleggiate con temperatura intorno a 20,1 °C, umidità 84% e pressione 1027 hPa. Vento leggero ~1,4 m/s da nord-est. Tempo asciutto (probabilità di pioggia nulla secondo il modello per questa fascia).

Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse e rapido riscaldamento. Temperature in aumento fino a 25,4 °C, umidità in diminuzione (61%) e pressione 1028 hPa. Vento debole da sud-ovest (~1,3 m/s, raffiche fino a 4,3 m/s). Probabilità di pioggia moderate (≈39%), con cielo variabile.

Mezzogiorno (12:00) — pioggia leggera possibile. Massima attesa intorno a 26,4 °C, umidità 56% e pressione 1027 hPa. Il modello segnala pioggia leggera (≈0,67 mm nelle 3 h) e una probabilità elevata di precipitazioni (≈76%). Vento da S-SO ~2,3 m/s con raffiche fino a 6,0 m/s: condizioni favorevoli a rovesci brevi e isolati.

Primo pomeriggio (15:00) — residui piovaschi, variabile. Temperatura leggermente in calo a 25,0 °C, umidità 64% e pressione 1026 hPa. Pioggia ancora debole segnalata (≈0,5 mm/3 h) ma con probabilità più contenuta (≈21%). Vento da S-SO ~3,2 m/s con raffiche fino a 6,5 m/s.

Tardo pomeriggio (18:00) — possibili rovesci serali. Temperature attese intorno a 21,6 °C, umidità risale all'83% e pressione 1027 hPa. Il modello indica pioggia leggera residua (≈0,56 mm/3 h) con probabilità media (≈46%). Vento debole da est (~1,2 m/s).

Sera (21:00) — schiarite e nottata umida. Temperature sui 20,6 °C, umidità elevata (92%) e pressione stabile a 1027 hPa. Cielo con poche nuvole, bassa probabilità di pioggia (≈8%), vento molto debole (~1,2 m/s). Aspettarsi un'atmosfera più umida per la notte.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà una mattinata prevalentemente soleggiata e mite, con temperature in crescita fino a circa 26 °C. Attenzione alla fascia tra mezzogiorno e il tardo pomeriggio, quando è previsto un aumento della probabilità di pioggia con piovaschi deboli (puntuali accumuli attorno a 0,5–0,7 mm in 3 ore). Vento complessivamente debole, umidità in aumento verso sera e condizioni generalmente poco perturbate. Per spostamenti all'aperto vale la pena avere a portata di mano un riparo leggero nelle ore centrali della giornata.