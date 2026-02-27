Gela, 28 febbraio 2026: previsioni meteo orarie tra schiarite e nubi compatte

Previsioni per Gela il 28 febbraio 2026: giornata mite, venti deboli e cielo variabile. Leggi il dettaglio orario per organizzare la giornata.

L'aria a Gela si presenta tranquilla per il 28 febbraio 2026: temperature miti e venti deboli accompagneranno la giornata, mentre il cielo oscillerà tra schiarite e momenti di copertura. Nel dettaglio orario trovi indicazioni utili per attività all'aperto e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte comincerà con cielo sereno e temperature intorno a 12,8 °C. Umidità elevata (84%), pressione 1025 hPa e visibilità buona (10.000 m). Vento molto debole da NE a circa 0,9 m/s con raffiche minime (0,66 m/s). Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00) Alle 03:00 si prevedono poche nuvole con temperatura in lieve calo a 12,3 °C e umidità all'85%. Pressione 1024 hPa, vento debole da NE a circa 2,1 m/s (raffiche 2,07 m/s). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mattina (06:00) Per le 06:00 il cielo risulterà con nubi sparse, temperatura intorno a 12,4 °C e umidità 83%. Pressione 1025 hPa, vento molto debole (~1,3 m/s). Condizioni asciutte: precipitazioni 0 mm (0%).

Mezza mattinata (09:00) Alle 09:00 il cielo passa a cielo coperto con temperatura che sale a circa 14,0 °C e umidità che scende al 77%. Vento quasi calmo (0,2 m/s) da S-SO, pressione 1025 hPa. Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mezzogiorno (12:00) A mezzogiorno il tempo rimane tra nubi sparse e ampie velature, con la massima di giornata attorno a 15,1 °C. Umidità 75%, pressione 1024 hPa. Vento debole da SO a circa 2,7 m/s con raffiche contenute (2,31 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Primo pomeriggio (15:00) Il primo pomeriggio presenterà nubi sparse, temperatura intorno a 15,1 °C e umidità 77%. Vento debole da SO a circa 2,1 m/s (raffiche fino a 2,15 m/s). Condizioni generalmente asciutte e visibilità ottimale.

Tardo pomeriggio (18:00) Verso le 18:00 il cielo resterà con nubi sparse, temperatura in lieve diminuzione a 14,1 °C e umidità che risale all'84%. Pressione 1023 hPa, vento molto debole (0,8 m/s) da O-SO. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Sera (21:00) La serata sarà caratterizzata da cielo coperto e temperatura intorno a 13,0 °C, umidità 85% e pressione 1024 hPa. Vento debole da NE intorno a 2,4 m/s (raffiche 2,12 m/s). Nessuna pioggia prevista (0 mm, 0% di probabilità).

Riepilogo del giorno

Giornata mite a Gela il 28 febbraio 2026, con temperature tra circa 12,3 °C e 15,1 °C. Prevalenza di cieli da sereni a coperti, senza precipitazioni attese. I venti resteranno deboli (generalmente sotto i 3 m/s). Condizioni stabili: ideale per attività all'aperto senza preoccupazioni meteo importanti.