Gela, 24 settembre 2026 — Meteo: giornata calda e in gran parte soleggiata

Previsioni per Gela il 24 settembre 2026: tempo stabile, temperature fino a 27–28°C e bassa probabilità di pioggia; dettagli orari.

La giornata meteorologica prevista per Gela il 24 settembre 2026 si presenta sotto l'insegna della stabilità: anticiclone di riferimento, cieli perlopiù sgombri o con poche nubi, e un picco termico nelle ore centrali. Nei paragrafi a seguire trovate il dettaglio orario e le indicazioni su vento e umidità per organizzarvi al meglio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — poche nuvole, temperatura ~19,2 °C. Umidità elevata (88%) con punto di rugiada 16,4 °C; pressione stabile intorno a 1023 hPa. Vento debole da nord-est a ~1,9 m/s (raffiche fino a 3,5 m/s). Visibilità 10 km. Probabilità di pioggia: 0%.

Prima mattina (03:00) — Ancora poche nuvole e leggera diminuzione termica a 18,1 °C. Umidità 88%, pressione 1022 hPa. Vento debole da nord-nordest a 2,2 m/s (raffiche ~3,9 m/s). Condizioni complessivamente calme e asciutte.

Mattina (06:00) — Prime ore diurne con cielo sereno, temperatura intorno a 19,7 °C e umidità al 84%. Vento da nord a 2,2 m/s (raffiche ~4,1 m/s). Sole già presente, aria piacevole grazie al punto di rugiada contenuto (≈15,6 °C).

Mezza mattinata (09:00) — poche nuvole, aumento termico deciso fino a 25,8 °C. Umidità in calo al 56% e pressione 1024 hPa. Vento debole occidentale a 0,9 m/s (raffiche fino a 4,0 m/s). Giornata che si scalda rapidamente sotto il sole.

Mezzogiorno (12:00) — Massima attesa nelle ore centrali: 27,6 °C con sensazione termica fino a 28,5 °C (feels like). Umidità 56%, pressione 1023 hPa. Vento da sud-sudovest a 3,1 m/s con raffiche fino a 7,3 m/s. Leggera probabilità di pioggia ~11% (pop 0,11): non è attesa precipitazione significativa, eventuali nuclei sarebbero isolati e di breve durata.

Primo pomeriggio (15:00) — Tempo generalmente sereno, temperatura in lieve calo a 26,2 °C. Umidità stabile al 56%, pressione 1022 hPa. Vento da ovest intorno a 3,1 m/s con raffiche fino a 6,3 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00) — Transizione verso sera con cielo sereno, temperatura intorno a 21,5 °C e umidità in aumento al 73%. Vento debole da nord-ovest a 1,3 m/s (raffiche contenute). Serata che si annuncia fresca rispetto al pomeriggio.

Sera (21:00) — poche nuvole e temperatura sui 19,8 °C, umidità 79%. Vento molto debole da nord-nordovest a 0,5 m/s. Visibilità 10 km. Probabilità di pioggia: 0%.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e in gran parte soleggiata a Gela il 24 settembre 2026, con temperature massime intorno a 27–28 °C nelle ore centrali e minime notturne intorno a 18–19 °C. Venti generalmente deboli, con rinforzi moderati durante le ore centrali (raffiche fino a ~7 m/s). Probabilità di pioggia molto bassa: isolata e trascurabile solo verso il mezzogiorno (≈11%). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, consigliati occhiali da sole e idratazione durante le ore più calde.