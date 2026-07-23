Gela, 24 luglio 2026: giornata stabile e soleggiata con punte intorno a 33°C

Previsioni per Gela il 24 luglio 2026: cielo sereno dall'alba fino alla sera, vento debole-moderato e massime intorno a 33°C. Dettaglio orario.

La giornata meteorologica prevista a Gela per il 24 luglio 2026 si presenta stabile e prevalentemente soleggiata. Di seguito il quadro orario per programmare attività all'aperto e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte — Cielo sereno: alle 00:00 la temperatura si attesterà intorno a 24,2 °C, umidità 77% e pressione 1010 hPa. Venti deboli da nord-ovest (310°) a circa 1,5 m/s con raffiche fino a 2,1 m/s. Visibilità buona (10 km). Precipitazioni assenti (0 mm).

Prima mattina — Cielo sereno: alle 03:00 la temperatura scenderà leggermente a 23,8 °C, umidità 72% e pressione 1008 hPa. Vento molto debole da O-ONO (287°) intorno a 1,3 m/s. Punto di rugiada circa 20,1 °C; nessuna pioggia prevista.

Mattina — Cielo sereno: alle 06:00 temperatura 25,5 °C, umidità 67% e pressione 1008 hPa. Vento debole da nord-ovest (310°) intorno a 2,1 m/s. Giorno che parte asciutto e soleggiato, senza rischio precipitazioni.

Mezza mattinata — Cielo sereno, aumento della ventilazione: alle 09:00 previsto un aumento della temperatura a 29,8 °C, umidità 58% e pressione 1009 hPa. Vento moderato da ovest (272°) a circa 5,9 m/s con raffiche fino a 8,0 m/s; sensazione di caldo in aumento (feels like ~32,0 °C). Niente pioggia.

Mezzogiorno — Sole pieno: alle 12:00 la temperatura raggiungerà circa 30,2 °C, con umidità in calo al 45% e pressione 1008 hPa. Vento moderato da ovest-nord-ovest (294°) a circa 7,0 m/s, raffiche fino a 10,4 m/s. Cielo sereno e precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio — Massima giornata: alle 15:00 è attesa la temperatura massima, circa 32,8 °C (feels like ~33,1 °C), umidità 38% e pressione 1008 hPa. Vento da N-NO (309°) intorno a 6,2 m/s con raffiche fino a 8,1 m/s. Sole intenso e condizioni stabili.

Tardo pomeriggio — Rinfrescata parziale: alle 18:00 la temperatura scenderà a 28,0 °C, umidità 66% e pressione in lieve aumento a 1011 hPa. Vento ruota a SSE (160°) a circa 5,5 m/s con raffiche intorno a 6,2 m/s. Cielo sereno, fine del picco termico.

Sera — Tempo sereno e mite: alle 21:00 previste 25,9 °C, umidità 78% e pressione 1012 hPa. Vento da SSE (169°) a circa 4,1 m/s con raffiche fino a 4,9 m/s. Notte serena e asciutta, niente precipitazioni (0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 24 luglio 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e stabile, con temperature in aumento fino a un massimo vicino ai 33 °C nel primo pomeriggio. Venti generalmente deboli-moderati con raffiche locali, soprattutto a mezzogiorno e nel pomeriggio. Precipitazioni assenti per l'intero arco della giornata. Consigli: protezione solare e idratazione nelle ore calde; vento non intenso ma presente, utile per attenuare il caldo nelle ore diurne.