Gela, 23 maggio 2026 — Previsioni meteo: giornata mite e prevalentemente serena

Previsioni per Gela il 23 maggio 2026: temperature intorno ai 18–22°C, venti deboli e scarsa probabilità di pioggia. Dettaglio ora per ora.

Sarà una giornata generalmente stabile a Gela: le carte segnalano tempo asciutto e temperature miti, con solo un modesto aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Di seguito il quadro ora per ora per organizzare al meglio la giornata. Le previsioni si basano sui dati disponibili e, come sempre, possono subire variazioni locale nel corso delle ore.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno, 18.7°C. Temperatura 18.72 °C (percepita 18.27 °C), umidità 62%, pressione 1020 hPa. Vento debole 1.83 m/s da 26° (NNE), raffica 2.03 m/s. Visibilità 10.000 m. Probabilità precipitazioni: 0% (nessuna pioggia attesa).

Prima mattina (03:00) — cielo sereno, 18.1°C. Temperatura 18.06 °C (percepita 17.51 °C), umidità 61%, pressione 1020 hPa. Vento 3.02 m/s da 360° (N), raffica 3.02 m/s. Visibilità 10.000 m. Probabilità precipitazioni: 0%.

Mattina (06:00) — cielo sereno, 19.4°C. Temperatura 19.44 °C (percepita 18.98 °C), umidità 59%, pressione 1020 hPa. Vento leggero 2.11 m/s da 350° (N), raffica 2.72 m/s. Visibilità 10.000 m. Probabilità precipitazioni: 0%.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno, 21.6°C. Temperatura 21.63 °C (percepita 21.34 °C), umidità 57%, pressione 1020 hPa. Vento moderato 3.90 m/s da 259° (W), raffica 4.80 m/s. Cieli limpidi, visibilità 10.000 m. Probabilità precipitazioni: 0%.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno, 21.4°C. Temperatura 21.41 °C (percepita 21.28 °C), umidità 64%, pressione 1020 hPa. Vento 4.99 m/s da 236° (SW), raffica 6.68 m/s: è il momento con le raffiche presumibilmente più percepibili. Visibilità 10.000 m. Probabilità precipitazioni: 0%.

Primo pomeriggio (15:00) — nubi sparse, 20.5°C. Temperatura 20.50 °C (percepita 20.41 °C), umidità 69%, pressione 1020 hPa. Vento 3.84 m/s da 162° (S), raffica 3.66 m/s. Copertura nuvolosa intorno al 35%: nubi innocue, senza fenomeni rilevanti. Probabilità precipitazioni: 0%.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse, 20.6°C. Temperatura 20.64 °C (percepita 20.43 °C), umidità 64%, pressione 1020 hPa. Vento debole 2.02 m/s da 130° (SE), raffica 1.99 m/s. Copertura nuvolosa in aumento fino al 50%: condizioni ancora asciutte. Visibilità 10.000 m. Probabilità precipitazioni: 0%.

Sera (21:00) — cielo sereno, 19.9°C. Temperatura 19.90 °C (percepita 19.64 °C), umidità 65%, pressione 1021 hPa. Vento 2.16 m/s da 92° (E), raffica 2.43 m/s. Ritorno a cieli sereni per la notte successiva. Probabilità precipitazioni: 0%.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 23 maggio 2026 una giornata prevalentemente serena e asciutta, con temperature miti tra circa 18°C e 22°C. I venti resteranno deboli-moderati, con qualche raffica più marcata attorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio è atteso un modesto aumento della nuvolosità (nubi sparse) ma senza precipitazioni attese. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, tenendo conto delle lievi raffiche nel corso della giornata.