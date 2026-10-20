Gela, 21 ottobre 2026 — Previsioni meteorologiche: piogge notturne e schiarite serali

A Gela il 21 ottobre 2026: piogge leggere nella notte e primo mattino, giornata calda e umida con schiarite in serata.

L'atmosfera a Gela per il 21 ottobre 2026 si apre con condizioni variabili: è atteso un passaggio di pioggia nella notte e nelle prime ore del mattino, seguito da una giornata complessivamente più calda e, verso sera, da chiare schiarite. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Attesa pioggia leggera con accumulo di circa 1,08 mm nelle 3 ore. Temperatura intorno a 21,8 °C (feels like 22,4 °C), umidità molto alta al 90%, pressione 1017 hPa. Vento debole da est a 3,7 m/s con raffiche fino a 6,7 m/s (direzione ~85°). Visibilità piena (10 000 m). Probabilità di precipitazione bassa-moderata (pop 20%). Punto di rugiada 18,2 °C.

Prima mattina (03:00): Persistono piogge leggere con accumulo stimato 1,06 mm e alta probabilità di pioggia (pop 94%). Temperatura 22,0 °C, umidità 86%, pressione 1016 hPa. Vento da est intorno a 4,9 m/s con raffiche fino a 8,6 m/s (82°). Visibilità leggermente ridotta (9 256 m). Condizioni più umide: punto di rugiada 17,4 °C.

Mattina (06:00): Residui rovesci leggeri (accumulo 0,24 mm) ma con probabilità più contenuta (pop 20%). Temperatura 22,0 °C, umidità 81%, pressione 1015 hPa. Vento moderato da est 5,4 m/s con raffiche fino a 9,7 m/s. Cielo a tratti nuvoloso con tendenza a schiarite.

Mezza mattinata (09:00): Prevale cielo coperto con temperature in aumento a 24,8 °C e umidità al 72%. Pressione 1016 hPa. Vento debole da est (circa 4,2 m/s, raffiche fino a 8,0 m/s). Probabilità di precipitazioni moderata (pop 33%): il modello segnala nuvolosità elevata ma piogge più intermittenti.

Mezzogiorno (12:00): Possibili piogge leggere a carattere sparso (accumulo previsto 0,39 mm, pop 67%). Massima della giornata attesa verso i 26,7 °C; umidità intorno al 78%, pressione in lieve calo a 1014 hPa. Vento ruota da sud-ovest intorno a 2,8 m/s con raffiche fino a 6,3 m/s (239°). Visibilità ridotta (6 570 m), condizioni caldo-umide (feels like 28,9 °C, punto di rugiada 21,0 °C).

Primo pomeriggio (15:00): Temperature attorno a 25,5 °C, umidità 67% e pressione 1016 hPa. Il modello indica un piccolo accumulo 0,45 mm (pop 20%) ma cielo generalmente poco nuvoloso/sereno al rilevamento (nuvolosità 0%). Vento moderato da ovest-nord-ovest 6,5 m/s con raffiche fino a 11,6 m/s (285°). Possibili brevi rovesci isolati in un contesto perlopiù asciutto.

Tardo pomeriggio (18:00): Cielo sereno con temperatura in discesa a 22,3 °C, umidità 76% e pressione 1018 hPa. Vento da ovest-nord-ovest intorno a 4,1 m/s con raffiche fino a 7,2 m/s. Nessuna precipitazione prevista (pop 0%). Buona visibilità (10 000 m).

Sera (21:00): Cielo sereno e temperatura intorno a 21,0 °C; umidità 80%, pressione 1019 hPa. Vento stabile sui 4,1 m/s con raffiche fino a 7,3 m/s (295°). Condizioni asciutte e visibilità ottimale.

Riepilogo del giorno

La giornata del 21 ottobre 2026 a Gela si caratterizza per un passaggio di pioggia leggera nella notte e nella prima mattina, con massimi di probabilità tra le 00:00 e le 06:00 e un episodio moderato verso mezzogiorno. Temperature piuttosto miti per il periodo (massime attorno a 26–27 °C) e sensazione di afa nelle ore centrali. Dal tardo pomeriggio si attendono schiarite e cielo sereno con vento generalmente debole-moderato e raffiche puntuali fino a ~11–12 m/s. Consigli: tenere a portata un ombrello nelle ore notturne e mattutine e prepararsi a una giornata calda e umida, con miglioramento serale.