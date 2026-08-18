Gela, 19 agosto 2026: giornata prevalentemente serena con caldo e afa al picco diurno

Previsioni per Gela — 19 agosto 2026: cielo sereno per tutta la giornata, picco di calore a mezzogiorno e brezze lievi; nessuna pioggia prevista.

L'estate continua a mantenere il suo controllo sul meteo di Gela: per il 19 agosto 2026 è atteso un cielo pressoché sereno e temperature elevate, con sensazione di afa nelle ore centrali. Di seguito il dettaglio orario e un rapido riepilogo per pianificare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte sarà serena con temperatura intorno ai 25.95 °C e umidità al 64%. Sensazione termica simile (felt 25.95 °C). Vento debole dai 14° a 2.35 m/s con raffiche fino a 2.43 m/s. Pressione ~1012 hPa. Probabilità di pioggia nulla (0%): precipitazioni previste 0 mm.

Prima mattina (03:00) Cielo ancora sereno, termometro sui 25.24 °C e umidità che sale al 67%. Punto di rugiada 20.39 °C. Vento molto debole da nord-est a 1.90 m/s (raffiche 1.87 m/s). Visibilità buona, pressione 1011 hPa. Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00) Al mattino si registra un ulteriore lieve aumento a 27.39 °C con umidità al 63% e dew point 19.65 °C. Cielo limpido con nubi trascurabili. Vento molto debole a 1.73 m/s da circa 60°. Pressione 1013 hPa. Condizioni ideali per attività all'aperto nelle prime ore, ma già calde.

Mezza mattinata (09:00) La temperatura prosegue la salita fino a 31.54 °C, umidità 57% ma con feels like più alto (28.86 °C). Sole pieno, nubi quasi assenti. Vento leggermente variabile a 2.75 m/s da sud-ovest. Pressione 1014 hPa. Pioggia assente (0 mm).

Mezzogiorno (12:00) Picco diurno con 33.28 °C sul termometro e umidità al 62%; il caldo percepito è marcato: feels like 40.28 °C, indice di afa significativa. Vento moderato da sud-ovest a 4.99 m/s con raffiche fino a 4.58 m/s. Cielo sereno; pressione 1014 hPa. Non sono previste precipitazioni.

Primo pomeriggio (15:00) Temperature in lieve calo a 31.03 °C, umidità in aumento (69%) e sensazione di calore ancora sostenuta (feels like 37.38 °C). Vento sui 3.97 m/s da sud-ovest, cielo sereno con qualche velatura. Pressione 1013 hPa. Pioggia assente.

Tardo pomeriggio (18:00) Verso sera la temperatura scende a 28.41 °C e l'umidità sale al 74%; dew point 22.76 °C. Condizioni sempre serene con vento debole-moderato a 1.92 m/s da sud-ovest. Pressione 1014 hPa. Nessuna precipitazione prevista.

Sera (21:00) La serata si presenta con cielo sereno, temperatura intorno a 27.86 °C e umidità al 76%. Vento quasi calmo a 0.42 m/s da nord-ovest, pressione 1015 hPa. Sensazione di caldo-notte persistente (feels like 31.19 °C). Probabilità di pioggia 0% (0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 19 agosto 2026 una giornata prevalentemente serena e calda, con il picco termico a mezzogiorno (33.3 °C) e sensazione di afa marcata nelle ore centrali (feels like oltre 40 °C). I venti rimarranno deboli o moderati, senza precipitazioni attese (0 mm). Raccomandati riparo dal sole e idratazione nelle ore più calde.