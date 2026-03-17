Gela, 18 marzo 2026: previsioni meteo — piogge leggere e temperature miti

A Gela il 18 marzo 2026 giornata variabile con piogge leggere intermittenti, temperature intorno a 11–15°C e venti deboli: il dettaglio orario.

Domani a Gela il tempo sarà generalmente variabile: non sono previste ondate di maltempo ma si alterneranno episodi di pioggia leggera e schiarite. Leggi il dettaglio orario per pianificare uscite e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Durante la notte è attesa pioggia leggera con accumulo stimato di 0.1 mm nelle 3 ore. Temperatura 11.3°C (percepita 10.65°C), umidità 83%, pressione 1010 hPa. Vento debole da NE a circa 2.6 m/s, raffiche fino a 3.4 m/s. Copertura nuvolosa completa.

Prima mattina (03:00): Ancora episodi di pioggia leggera con circa 0.12 mm previsti nelle 3 ore e probabilità di precipitazione del 20%. Temperatura 13.17°C (feels_like 12.63°C), umidità 80%. Vento debole da nord a 2.25 m/s; cielo molto nuvoloso.

Mattina (06:00): Alle prime ore del mattino il cielo si presenta coperto ma senza precipitazioni rilevate (0 mm nella finestra indicata). Temperatura 12.86°C (feels_like 12.24°C), umidità 78%, pressione 1009 hPa. Vento molto debole 1.35 m/s da NE.

Mezza mattinata (09:00): Progressiva diminuzione della nuvolosità con nubi sparse; temperatura in aumento a 14.07°C. Vento debole da S-SO intorno a 1.8 m/s. Probabilità di pioggia bassa (circa 6%) e buona visibilità.

Mezzogiorno (12:00): Ritorno della pioggia leggera con accumulo stimato di 0.54 mm nelle 3 ore e probabilità di precipitazione attorno al 58%. Temperatura 14.48°C, umidità 79%. Vento da S-SO fino a 3.9 m/s con raffiche fino a 4.2 m/s; cielo in prevalenza nuvoloso.

Primo pomeriggio (15:00): Persistono precipitazioni leggere con circa 0.35 mm nelle 3 ore ma più spazi di sereno (copertura 43%). Temperatura massima prevista intorno a 14.7°C, vento da O-SO a 3.8 m/s.

Tardo pomeriggio (18:00): Condizioni in lieve miglioramento: residua pioggia leggera con accumulo contenuto (0.12 mm), temperatura 13.64°C. Nuvolosità in diminuzione (circa 25%), vento da O-SO a 3.4 m/s con raffiche occasionali.

Sera (21:00): La sera è prevista nuovamente pioggia leggera, con accumulo più consistente stimato a 0.78 mm nelle 3 ore e probabilità molto alta (98%). Temperatura 13.15°C, umidità 83%. Vento debole da O-NO intorno a 1.9 m/s, raffiche fino a 2.9 m/s.

Riepilogo del giorno

A Gela il 18 marzo 2026 la giornata sarà variabile con piogge leggere intermittenti e brevi schiarite. Temperature contenute tra circa 11.3°C e 14.7°C. Venti generalmente deboli-moderati (1–4 m/s) e nessun fenomeno intenso previsto. Consigli pratici: tenere a portata di mano un ombrello o un impermeabile leggero per gli episodi di pioggia, soprattutto nelle ore serali.