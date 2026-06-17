Gela, 18 giugno 2026: giornata stabile con cielo sereno e temperature miti
A Gela il 18 giugno 2026 tempo stabile e cielo sereno: temperature tra ~23°C e ~29°C, brezze leggere e zero precipitazioni previste.
L'anticiclone mantiene condizioni stabili su Gela per il 18 giugno 2026: non sono previste precipitazioni e il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata, dalla notte alla sera.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): cielo sereno e aria piacevole con temperatura di circa 23,1°C. Umidità intorno al 62%, pressione stabile sui 1018 hPa. Vento debole da nord-est a circa 2,7 m/s con raffiche fino a 2,7 m/s. Precipitazioni attese: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità: 10 km.
Prima mattina (03:00): ancora cielo sereno e leggero calo termico a 22,8°C, umidità al 65%. Vento molto calmo da nord-nordest a 1,4 m/s (raffiche 1,4 m/s). Pressione 1018 hPa. Nessuna precipitazione prevista.
Mattina (06:00): rapido riscaldamento mattutino con cielo sereno e temperatura che sale a 25,0°C; umidità scende al 61%. Vento debole da nord-ovest attorno a 0,7 m/s. Pressione 1018 hPa. Condizioni stabili, precipitazioni assenti.
Mezza mattinata (09:00): giornata che prende ritmo: cielo sereno, temperatura 25,5°C, umidità intorno al 52%, pressione 1019 hPa. Vento da sud-ovest su valori modesti (2,9 m/s, raffiche fino a 2,9 m/s). Ideale per attività all'aperto.
Mezzogiorno (12:00): picco di stabilità con cielo sereno e temperatura che raggiunge 27,3°C; umidità risale al 62% portando un percepito leggermente più umido (feels like 28,7°C). Vento da sud-sudovest intorno a 4,4 m/s (raffiche fino a 4,6 m/s). Nessuna pioggia.
Primo pomeriggio (15:00): massima di giornata prevista attorno a 28,8°C con cielo sereno e tenue incremento dell'umidità (62%). Sensazione termica più calda (feels like 31,0°C). Vento debole da sud-sudovest a 3,4 m/s (raffiche 3,8 m/s). Precipitazioni: 0 mm.
Tardo pomeriggio (18:00): graduale attenuazione del caldo: 25,5°C, umidità 70% e cielo ancora sereno con rare velature. Vento molto debole da ovest a 1,4 m/s (raffiche 1,6 m/s). Pressione 1018–1019 hPa. Tempo asciutto.
Sera (21:00): serata tranquilla con cielo sereno, temperatura di 23,7°C e umidità intorno al 71%. Vento calmo da nord-nordest a 1,0 m/s (raffiche 0,9 m/s). Visibilità buona e assenza di precipitazioni.
Riepilogo del giorno
Gela vivrà il 18 giugno 2026 una giornata prevalentemente serena e stabile, senza piogge e con temperature che andranno da circa 22,8°C nelle ore più fresche fino a 28,8°C al pomeriggio. Venti generalmente deboli, pressione leggermente superiore a 1018 hPa. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con qualche ora più afosa nel primo pomeriggio.