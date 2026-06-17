Gela, 18 giugno 2026: giornata stabile con cielo sereno e temperature miti

A Gela il 18 giugno 2026 tempo stabile e cielo sereno: temperature tra ~23°C e ~29°C, brezze leggere e zero precipitazioni previste.

A cura di Meteorologo 17 giugno 2026 15:00

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