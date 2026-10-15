Gela, 16 ottobre 2026: giornata stabile e soleggiata con temperature miti

A Gela il 16 ottobre 2026: prevale il sole, venti deboli-moderati e massime vicino a 27°C; possibili riduzioni di visibilità nelle ore notturne e mattutine.

Domani a Gela si prospetta una giornata di bel tempo dominata da un campo di alta pressione: condizioni stabili e cielo prevalentemente sereno, con temperature miti per metà ottobre. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo prevalentemente sereno. Temperatura sui 16,9 °C, umidità al 75% e pressione intorno a 1024 hPa. Vento debole da nord-nordest a circa 2,6 m/s con raffiche fino a 4,7 m/s. Visibilità ottima (10 km). Nessuna precipitazione prevista (0 mm, prob. 0%).

Prima mattina (03:00) — Ancora sereno ma con visibilità localmente ridotta a circa 5,9 km; umidità al 76% e temperatura ferma sui 16,9 °C. Vento debole da nord a 2,8 m/s con raffiche fino a 4,95 m/s. Pressione in leggero calo a 1022 hPa. Precipitazioni assenti.

Mattina (06:00) — Inizio mattina più fresco con aumento delle temperature rispetto alla notte: 20,6 °C. Cielo sereno, umidità 67% e punto di rugiada 8,3 °C. Visibilità ridotta in modo più marcato (≈1,4 km) su aree locali: attenzione a possibili nebbie o foschie mattutine. Vento da nord intorno a 3,1 m/s, raffiche fino a 5,4 m/s. Pressione 1022 hPa.

Mezza mattinata (09:00) — Sole pieno e rapido riscaldamento: 25,7 °C, umidità scesa al 50% e visibilità piena (10 km). Vento debole da nord-ovest a 2,6 m/s con raffiche a 6,05 m/s. Pressione 1021 hPa. Precipitazioni assenti.

Mezzogiorno (12:00) — Punto massimo della mattinata: temperatura massima prevista ≈27,0 °C, cielo sereno, umidità 49%. Vento in rotazione verso ovest-nord-ovest a 4,0 m/s con raffiche fino a 8,8 m/s, sensazione di caldo lieve (feels like 27,3 °C). Pressione 1019 hPa. Nessuna pioggia prevista.

Primo pomeriggio (15:00) — Ancora sole con temperatura intorno a 25,5 °C e umidità contenuta (44%). Vento leggermente più sostenuto da nord-ovest a 5,2 m/s, raffiche fino a 9,2 m/s: si tratta di rinforzi moderati, da tenere presente per attività marine o con vele leggere. Pressione 1017 hPa, precipitazioni 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00) — Tramonto con cielo sereno e temperature in calo a 22,0 °C; umidità risale al 69%. Vento attenuato a 3,3 m/s con raffiche fino a 5,8 m/s e nuvolosità residua minima (6%). Visibilità buona. Condizioni stabili e asciutte.

Sera (21:00) — Notte serena, temperatura intorno a 19,8 °C e umidità elevata (84%), pressione 1018 hPa. Vento debole da nord a 2,5 m/s con raffiche a 4,7 m/s. Nessuna precipitazione attesa; cielo limpido con discrete condizioni per attività serali all'aperto.

Riepilogo del giorno

Giornata dominata dall'alta pressione su Gela: cielo sereno, nessuna precipitazione e temperature miti con massime prossime ai 27 °C. I venti saranno generalmente deboli, con rinforzi moderati nel primo pomeriggio (raffiche fino a ~9 m/s). Da segnalare possibili riduzioni di visibilità nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino (localmente fino a ~1–1,5 km): prestare attenzione alla guida e alle attività marittime nelle prime ore.