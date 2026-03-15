Gela, 16 marzo 2026: giornata instabile con piogge intermittenti e venti moderati
Previsioni per Gela il 16 marzo 2026: piogge dalla mattina, venti fino a ~11 m/s e temperature tra 9–14 °C. Dettagli orari e consigli.
La giornata di lunedì 16 marzo 2026 a Gela si annuncia contrastata: nuvole e precipitazioni interesseranno in modo significativo le ore diurne, con venti in rinforzo e temperature miti per il periodo. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): Cieli con nubi sparse e temperature attorno a 9,7 °C. Umidità elevata (82%) ma scarsa probabilità di precipitazioni (pop 0). Vento debole da nord-est a circa 3,3 m/s con raffiche fino a 3,1 m/s. Pressione ~1005 hPa. Condizioni generalmente stabili ma umide.
Prima mattina (03:00): Cielo coperto con lieve aumento del vento: circa 6,0 m/s e raffiche fino a 7,3 m/s. Temperatura intorno a 10,0 °C, umidità 78% e pressione in lieve calo (~1003 hPa). Ancora bassa probabilità di pioggia osservata, ma il cielo chiuso preannuncia peggioramento.
Mattina (06:00): Arriva il peggioramento con pioggia moderata: accumulo stimato 4,99 mm nelle tre ore. Temperatura circa 10,9 °C, umidità 86%. Vento da nord-est in aumento a 7,3 m/s con raffiche fino a 12,6 m/s. Prestare attenzione a possibili tratti scivolosi e ridotta visibilità localizzata.
Mezza mattinata (09:00): Prevale pioggia leggera (circa 2,33 mm nelle 3 ore). Temperature in aumento a 12,6 °C, vento più sostenuto da nord-est/est attorno a 10,4 m/s con raffiche fino a 14,7 m/s. Pressione intorno a 1003 hPa e visibilità leggermente ridotta (≈9.944 m). Si consiglia cautela per attività all'aperto e sul mare.
Mezzogiorno (12:00): Proseguono rovesci deboli (2,89 mm nelle 3 ore) con massima termica attesa attorno a 14,3 °C. Vento in attenuazione relativa a 9,1 m/s ma con raffiche sensibili (≈13,0 m/s). Nuvolosità compatta e umidità intorno all'82%.
Primo pomeriggio (15:00): Ancora pioggia leggera (≈1,64 mm) e umidità elevata (89%). Temperatura scende a 13,4 °C. Il vento ruota a SE (deg ~141°) e rimane moderato, circa 11,1 m/s con raffiche fino a 12,7 m/s: possibili raffiche più sostenute localmente.
Tardo pomeriggio (18:00): Attenuazione dei fenomeni ma persiste pioggia leggera (≈0,86 mm). Temperatura intorno a 12,3 °C, vento da est a 6,0 m/s con raffiche fino a 9,0 m/s. Pressione in lieve aumento a ~1005 hPa; condizioni in graduale miglioramento, seppur ancora nuvolose.
Sera (21:00): Cielo ancora coperto con pioggia debole o residui rovesci (≈0,1 mm), probabilità ridotta (pop 0,3). Temperatura attorno a 12,7 °C, vento moderato 5,6 m/s con raffiche fino a 8,8 m/s e pressione che risale a ~1007 hPa. Miglioramento atteso nelle ore successive.
Riepilogo del giorno
Gela vedrà il 16 marzo 2026 una giornata prevalentemente instabile: piogge più consistenti al mattino (picco intorno alle 06:00 con ~5 mm) e rovesci intermittenti nel resto della giornata. Venti moderati a tratti forti (punti intorno a 10–11 m/s con raffiche fino a ~15 m/s). Temperature miti tra 9–14 °C. Raccomandato avere un ombrello a portata di mano e prestare attenzione alle raffiche di vento, soprattutto lungo la costa.