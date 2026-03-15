Quotidiano di Gela

Gela, 16 marzo 2026: giornata instabile con piogge intermittenti e venti moderati

Previsioni per Gela il 16 marzo 2026: piogge dalla mattina, venti fino a ~11 m/s e temperature tra 9–14 °C. Dettagli orari e consigli.

A cura di Meteorologo
15 marzo 2026 15:00
Gela, 16 marzo 2026: giornata instabile con piogge intermittenti e venti moderati -
Meteo
Condividi

La giornata di lunedì 16 marzo 2026 a Gela si annuncia contrastata: nuvole e precipitazioni interesseranno in modo significativo le ore diurne, con venti in rinforzo e temperature miti per il periodo. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cieli con nubi sparse e temperature attorno a 9,7 °C. Umidità elevata (82%) ma scarsa probabilità di precipitazioni (pop 0). Vento debole da nord-est a circa 3,3 m/s con raffiche fino a 3,1 m/s. Pressione ~1005 hPa. Condizioni generalmente stabili ma umide.

Prima mattina (03:00): Cielo coperto con lieve aumento del vento: circa 6,0 m/s e raffiche fino a 7,3 m/s. Temperatura intorno a 10,0 °C, umidità 78% e pressione in lieve calo (~1003 hPa). Ancora bassa probabilità di pioggia osservata, ma il cielo chiuso preannuncia peggioramento.

Mattina (06:00): Arriva il peggioramento con pioggia moderata: accumulo stimato 4,99 mm nelle tre ore. Temperatura circa 10,9 °C, umidità 86%. Vento da nord-est in aumento a 7,3 m/s con raffiche fino a 12,6 m/s. Prestare attenzione a possibili tratti scivolosi e ridotta visibilità localizzata.

Mezza mattinata (09:00): Prevale pioggia leggera (circa 2,33 mm nelle 3 ore). Temperature in aumento a 12,6 °C, vento più sostenuto da nord-est/est attorno a 10,4 m/s con raffiche fino a 14,7 m/s. Pressione intorno a 1003 hPa e visibilità leggermente ridotta (≈9.944 m). Si consiglia cautela per attività all'aperto e sul mare.

Mezzogiorno (12:00): Proseguono rovesci deboli (2,89 mm nelle 3 ore) con massima termica attesa attorno a 14,3 °C. Vento in attenuazione relativa a 9,1 m/s ma con raffiche sensibili (≈13,0 m/s). Nuvolosità compatta e umidità intorno all'82%.

Primo pomeriggio (15:00): Ancora pioggia leggera (≈1,64 mm) e umidità elevata (89%). Temperatura scende a 13,4 °C. Il vento ruota a SE (deg ~141°) e rimane moderato, circa 11,1 m/s con raffiche fino a 12,7 m/s: possibili raffiche più sostenute localmente.

Tardo pomeriggio (18:00): Attenuazione dei fenomeni ma persiste pioggia leggera (≈0,86 mm). Temperatura intorno a 12,3 °C, vento da est a 6,0 m/s con raffiche fino a 9,0 m/s. Pressione in lieve aumento a ~1005 hPa; condizioni in graduale miglioramento, seppur ancora nuvolose.

Sera (21:00): Cielo ancora coperto con pioggia debole o residui rovesci (≈0,1 mm), probabilità ridotta (pop 0,3). Temperatura attorno a 12,7 °C, vento moderato 5,6 m/s con raffiche fino a 8,8 m/s e pressione che risale a ~1007 hPa. Miglioramento atteso nelle ore successive.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà il 16 marzo 2026 una giornata prevalentemente instabile: piogge più consistenti al mattino (picco intorno alle 06:00 con ~5 mm) e rovesci intermittenti nel resto della giornata. Venti moderati a tratti forti (punti intorno a 10–11 m/s con raffiche fino a ~15 m/s). Temperature miti tra 9–14 °C. Raccomandato avere un ombrello a portata di mano e prestare attenzione alle raffiche di vento, soprattutto lungo la costa.

Previsioni meteo 16 marzo 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +9.7° (perc. +8.0°)
Precip. -
Vento 3.3 NE (max 3.1)
Umidità 82%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +10.0° (perc. +9.1°)
Precip. -
Vento 6.0 NE (max 7.3)
Umidità 78%
06:00 pioggia moderata Pioggia moderata
Temp. +10.9° (perc. +10.3°)
Precip. 4.99mm (prob. 100%)
Vento 7.3 NE (max 12.6)
Umidità 86%
09:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +12.6° (perc. +12.2°)
Precip. 2.33mm (prob. 100%)
Vento 10.4 NE (max 14.7)
Umidità 86%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +14.3° (perc. +14.0°)
Precip. 2.89mm (prob. 100%)
Vento 9.1 NE (max 13.0)
Umidità 82%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.4° (perc. +13.2°)
Precip. 1.64mm (prob. 100%)
Vento 11.1 SE (max 12.7)
Umidità 89%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +12.3° (perc. +11.8°)
Precip. 0.86mm (prob. 100%)
Vento 6.0 E (max 9.0)
Umidità 85%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +12.7° (perc. +12.1°)
Precip. 0.1mm (prob. 30%)
Vento 5.6 NE (max 8.8)
Umidità 81%
24:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.0° (perc. +12.5°)
Precip. 0.11mm (prob. 28%)
Vento 6.6 E (max 12.4)
Umidità 81%
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela