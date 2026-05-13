Gela, 14 maggio 2026: giornata asciutta ma ventilata, cosa aspettarsi

A Gela il 14 maggio 2026 cielo sereno al mattino, aumento della nuvolosità nel pomeriggio e vento moderato con raffiche fino a 11 m/s. Previsioni dettagliate.

La giornata meteorologica prevista per Gela il 14 maggio 2026 si presenta complessivamente asciutta, con temperature miti e un convincente rinforzo del vento soprattutto a cavallo del mezzogiorno. Di seguito il quadro ora per ora: condizioni, temperature, vento e indicazioni utili per la pianificazione della giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno. Temperatura intorno a 13,5 °C (percepita 13,0 °C). Umidità al 79%, pressione 1012 hPa. Vento da circa 282° (Ovest-Nordovest) a 7,8 m/s con raffiche fino a 8,8 m/s. Visibilità 10 000 m. Precipitazioni assenti (0 mm, 0%).

Prima mattina (03:00): cielo sereno. Temperatura in lieve aumento a 15,8 °C (percepita 15,4 °C). Umidità 76%, pressione 1011 hPa. Vento da Nordovest a 6,2 m/s con raffiche a 7,5 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, 0%).

Mattina (06:00): cielo sereno. Temperatura 16,5 °C, percepita 16,1 °C. Umidità 72%, pressione 1012 hPa. Vento nordoccidentale a 5,4 m/s, raffiche fino a 6,6 m/s. Condizioni asciutte e buona visibilità.

Mezza mattinata (09:00): cielo sereno. Massima mattutina vicina ai 18,8 °C (percepita 18,4 °C). Umidità 66%, pressione 1012 hPa. Vento più sostenuto da Ovest a 8,8 m/s, raffiche fino a 9,4 m/s. Giornata che procede asciutta, ideale per attività all'aperto nelle ore mattutine.

Mezzogiorno (12:00): poche nuvole. Temperatura massima prevista intorno a 19,1 °C (percepita 18,9 °C). Umidità 68%, pressione 1011 hPa. Vento in rinforzo da circa 261° (tendente a Ovest-Sud-Ovest) a 10,0 m/s con raffiche fino a 11,1 m/s: sarà la fase più ventilata della giornata. Precipitazioni assenti (0 mm, 0%).

Primo pomeriggio (15:00): nubi sparse. Temperatura 18,6 °C, percepita 18,4 °C. Umidità 74%, pressione 1011 hPa. Vento da Ovest a 9,2 m/s, raffiche fino a 11,5 m/s. Mare mosso possibile vicino costa: attenzione alle raffiche per attività nautiche.

Tardo pomeriggio (18:00): nubi sparse / aumento della nuvolosità. Temperatura 17,8 °C, percepita 17,7 °C. Umidità 78%, pressione 1010 hPa. Vento in diminuzione a 5,3 m/s, raffiche fino a 7,1 m/s. Condizioni asciutte, cielo che si fa più coperto verso sera.

Sera (21:00): cielo coperto. Temperatura intorno a 17,2 °C (percepita 17,2 °C). Umidità in aumento al 83%, pressione 1011 hPa. Vento da Sud-Ovest a 4,9 m/s, raffiche fino a 5,6 m/s. Precipitazioni improbabili (0 mm, 0%), visibilità ancora buona.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente asciutta a Gela il 14 maggio 2026, con cielo sereno al mattino e aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Le temperature varieranno tra circa 13,5 °C alla notte e 19,1 °C a mezzogiorno. Il fattore più rilevante sarà il vento: moderato da ovest con rinforzi e raffiche fino a ~11 m/s tra mezzogiorno e primo pomeriggio. Nessuna precipitazione significativa attesa; umidità in aumento verso sera. Mantieni precauzione in mare e nelle attività esposte al vento nelle ore centrali della giornata.