Gela, 12 settembre 2026: meteo del giorno tra sole, nubi sparse e venti in rinforzo

A Gela il 12 settembre 2026: giornata calda e in prevalenza asciutta, con nubi sparse e raffiche più forti nel primo pomeriggio.

Domani, 12 settembre 2026, a Gela si profila una giornata generalmente asciutta e piuttosto calda per la stagione. Qualche nube sparsa alternerà momenti soleggiati, mentre il vento potrà intensificarsi nel corso del pomeriggio: di seguito il dettaglio fascia per fascia per orientarsi al meglio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno, temperatura intorno a 26,8 °C (sensazione percepita 28,6 °C). Umidità 72%, pressione 1018 hPa, punto di rugiada 20,9 °C. Vento debole da Ovest-Nord-Ovest (289°) a circa 2,1 m/s, raffiche fino a 2,6 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni previste: 0 mm (0%).

Prima mattina (03:00) — nubi sparse, minima attorno a 25,8 °C (sensazione 26,2 °C). Umidità 68%, pressione 1017 hPa, punto di rugiada 19,8 °C. Vento molto debole da Nord-Nord-Est (22°) a 1,4 m/s, raffiche 1,7 m/s. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mattina (06:00) — nubi sparse, temperatura in aumento a 27,0 °C (sensazione 28,4 °C). Umidità 64%, pressione 1018 hPa, punto di rugiada 19,0 °C. Vento debole da Nord-Ovest (320°) a 1,6 m/s, raffiche 2,2 m/s. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse ma con ampie schiarite, temperatura già calda intorno a 30,9 °C (sensazione fino a 34,2 °C). Umidità 58%, pressione 1019 hPa, punto di rugiada 19,3 °C. Vento da Ovest-Nord-Ovest (291°) a 2,5 m/s, raffiche 4,0 m/s. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse, temperatura stazionaria sui 30,3 °C (sensazione 33,1 °C). Umidità 59%, pressione 1018 hPa, punto di rugiada 19,8 °C. Vento in rinforzo da Ovest (277°) a 6,0 m/s, raffiche 6,6 m/s. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Primo pomeriggio (15:00) — nubi sparse con vento più sostenuto: temperatura circa 30,3 °C (sensazione 33,8 °C). Umidità 62%, pressione 1017 hPa, punto di rugiada 19,6 °C. Vento forte da Ovest-Nord-Ovest (284°) a 10,7 m/s, raffiche fino a 11,9 m/s: è il momento in cui il moto d'aria risulterà più marcato. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse, calo termo a 27,7 °C (sensazione 28,4 °C). Umidità 53%, pressione 1017 hPa, punto di rugiada 18,0 °C. Vento in calo e rotazione verso Nord-Nord-Ovest (336°) a 3,6 m/s, raffiche 4,7 m/s. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Sera (21:00) — nubi sparse, temperatura intorno a 25,1 °C (sensazione 25,4 °C). Umidità 65%, pressione 1018 hPa, punto di rugiada 19,7 °C. Vento da Ovest-Nord-Ovest (297°) a 4,4 m/s, raffiche 4,8 m/s. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Riepilogo del giorno

Giornata in prevalenza asciutta e calda a Gela il 12 settembre 2026, con temperature massime intorno a 31 °C nelle ore centrali e assenza di piogge previste. Il cielo presenterà nubi sparse alternate a schiarite; attenzione alle raffiche del pomeriggio, con venti fino a ~11,9 m/s, che potranno risultare fastidiosi soprattutto in mare e sulle aree esposte. Per attività all'aperto si consiglia di tenere conto del caldo percepito nelle ore centrali e della possibile maggiore ventilazione nel primo pomeriggio.