Gela, 11 maggio 2026: giornata mite e prevalentemente nuvolosa con schiarite in serata

Previsioni per Gela — 11 maggio 2026: temperature miti, cielo in prevalenza nuvoloso e venti moderati; nessuna precipitazione attesa.

L'11 maggio 2026 a Gela si presenta con caratteristiche da primavera stabile: temperature miti e una copertura nuvolosa variabile che lascerà spazio a schiarite nelle ore serali. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): temperature intorno a 16,5 °C (felt 16,3 °C), umidità al 79% e pressione sui 1014 hPa. Cielo con nubi sparse (copertura 54%) e visibilità 10.000 m. Vento debole da NE a ~2,7 m/s, raffiche fino a 2,7 m/s. Nessuna precipitazione attesa (0 mm).

Prima mattina (03:00): lieve aumento termico a 17,6 °C, umidità 81% e pressione 1015 hPa. Cielo coperto (100%): condizioni ancora grigie ma stabili. Vento molto debole da NW a ~1,8 m/s, raffiche intorno a 1,9 m/s. Precipitazioni assenti.

Mattina (06:00): temperatura su 18,5 °C (felt 18,5 °C), umidità 78% e pressione 1016 hPa. Persistono condizioni di cielo coperto (100%). Vento debole da NW intorno a 1,5 m/s, raffiche minime. Visibilità piena. Nessuna pioggia prevista.

Mezza mattinata (09:00): più caldo con 21,3 °C, umidità in calo al 60% e pressione stabile a 1016 hPa. Cielo coperto (100%) nonostante il generale rialzo termico. Vento moderato da Ovest intorno a 2,5 m/s, raffiche fino a 2,8 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Mezzogiorno (12:00): temperature attorno a 20,9 °C, umidità 67% e pressione 1015 hPa. Persistenza di cielo coperto ma con tendenza a riduzione della nuvolosità nelle ore successive (copertura 92%). Vento da Ovest più sostenuto a ~4,8 m/s, raffiche fino a 6,1 m/s. Nessuna pioggia attesa.

Primo pomeriggio (15:00): picco termico di giornata con 21,3 °C (felt 21,2 °C), umidità 66% e pressione 1014 hPa. Nubi sparse (copertura 82%) e vento moderato da Ovest-SO a circa 5,5 m/s, con raffiche fino a 7,7 m/s: la fase con le raffiche più significative della giornata. Precipitazioni: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00): lieve calo a 19,1 °C, umidità 76% e pressione 1015 hPa. Nubi sparse (60%) con venti in attenuazione a ~2,6 m/s e raffiche fino a 3,1 m/s. Condizioni confortevoli per attività all'aperto. Nessuna precipitazione prevista.

Sera (21:00): temperatura sui 18,4 °C, umidità 74% e pressione 1015 hPa. Il cielo si rasserenerà con cielo sereno (3% di nuvolosità) e vento molto debole da Est a ~1,5 m/s. Visibilità ottima e previsioni asciutte (0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà un 11 maggio 2026 mite e generalmente asciutto: prevalenza di nubi nelle ore notturne e diurne, con tendenza a parziali schiarite in serata. Massime attorno a 21 °C, minime vicino a 16–18 °C. Vento da Ovest moderato nel primo pomeriggio (fino a 5,5 m/s e raffiche ~7,7 m/s), per il resto debole. Nessuna precipitazione significativa prevista: giornata adatta ad attività all'aperto, con attenzione solo a raffiche pomeridiane di intensità moderata.