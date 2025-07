Gal Elimos, 18 “Punti di Facilitazione Digitale” a Trapani e provincia

TRAPANI (ITALPRESS) & Dalla creazione dello Spid all& al fascicolo sanitario. Dall& di servizi pubblici digitali alla capacità di mantenere sicure le password o di effettuare pagamenti elettronici sicuri. Ma anche &

TRAPANI (ITALPRESS) – Dalla creazione dello Spid all’accesso al fascicolo sanitario. Dall’uso di servizi pubblici digitali alla capacità di mantenere sicure le password o di effettuare pagamenti elettronici sicuri. Ma anche “semplici” consigli per navigare su Internet o gestire le e-mail. Sono i compiti che giornalmente svolgono “Punti di Facilitazione Digitale” del Gal Elimos: sono 17 fissi, più uno mobile, pienamente attivi nel territorio che comprende 14 comuni, tutti in provincia di Trapani. Si tratta di Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Misiliscemi, Paceco, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice e Vita. A oggi, oltre 13.000 le facilitazioni effettuate.

I Punti di facilitazione digitale sono punti di accesso fisico, che offrono ai cittadini maggiorenni servizi di facilitazione e/o educazione digitale in presenza e online per l’acquisizione di competenze digitali principalmente tramite assistenza personalizzata.

I cittadini possono recarsi in questi centri per essere supportati gratuitamente dai facilitatori digitali nell’acquisizione di competenze digitali. Chiamando il numero di telefono 366 63 50 913, il Gal Elimos indicherà il punto Digitale Facile più vicino. Sul sito (https://www.galelimos.it/) c’è anche un chatbot che consente di avere informazioni (solo con operatore) tramite WhatsApp.

Grazie ai Punti di Facilitazione Digitale è possibile anche usufruire di formazione autonoma online, accedendo ai materiali già disponibili nel catalogo delle risorse formative sul sito web di Repubblica Digitale; formazione in gruppi (in presenza e on line) attraverso micro-corsi utili a supportare i cittadini in applicazioni/esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti.

Programma finanziato dal PNRR MISURA 1.7.2 RETE DI FACILITAZIONE DIGITALE.

