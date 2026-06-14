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G7, scontri a Ginevra tra manifestanti anti-vertice e polizia

GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Violenti scontri sono scoppiati, alla vigilia del vertice di Evian, tra manifestanti anti-G7 e polizia nei pressi della sede delle Nazioni Unite a Ginevra, in Svizzera...

A cura di Redazione Redazione
14 giugno 2026 22:23
G7, scontri a Ginevra tra manifestanti anti-vertice e polizia -
Italia
Italpress
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GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Violenti scontri sono scoppiati, alla vigilia del vertice di Evian, tra manifestanti anti-G7 e polizia nei pressi della sede delle Nazioni Unite a Ginevra, in Svizzera.

I manifestanti, secondo quanto riportano i media locali, avrebbero lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro la polizia, che ha risposto con gas lacrimogeni.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 14 giugno 2026

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