Furti in abitazione alla "Cittadella", due individuati e fermati: tentavano un colpo

Gela. Sarebbero due, un uomo e una donna, i ladri che avrebbero tentato, negli ultimi giorni, di introdursi in abitazioni della zona residenziale della “Cittadella”. Sono stati fermati e arrestati. Gli agenti di polizia li avrebbero bloccati mentre tentavano di entrare in uno degli immobili. I residenti del quartiere, da mesi, segnalano furti in appartamento e hanno chiesto pubblicamente maggiori controlli tra le vie dell'area, dove peraltro ogni martedì si tiene il mercato settimanale. Non è ancora chiaro se i due arrestati vengano ritenuti coinvolti anche nei colpi degli scorsi mesi.