Furti e spaccate, M5s e civici: "Lo Stato dà risposte con le indagini"

Il gruppo M5s e i civici sugli sviluppi investigativi

Gela. Il gruppo del Movimento cinquestelle esprime il proprio apprezzamento per l’importante risultato conseguito nelle ultime ore nell’ambito delle indagini relative alle recenti spaccate ai danni di attività commerciali del territorio. "Grazie alla tempestiva e coordinata azione delle forze dell’ordine, unitamente al prezioso supporto degli istituti di vigilanza privata, è stato possibile procedere all’arresto di uno dei soggetti ritenuti responsabili. Questo esito rappresenta un segnale rilevante per la comunità e per il tessuto produttivo locale, che in questi giorni ha vissuto un clima di forte preoccupazione. L’efficacia dell’intervento conferma la professionalità, la dedizione e l’impegno quotidiano degli organi preposti alla tutela della sicurezza pubblica. Il M5s rinnova la propria piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine, certa che, qualora ulteriori individui risultassero coinvolti, le attività investigative proseguiranno con la medesima determinazione fino alla loro completa individuazione. La città di Gela merita un contesto sicuro, rispettoso della legalità e adeguatamente protetto da ogni forma di criminalità. La presenza dello Stato è concreta, vigile e operativa. La collaborazione istituzionale rimane un presidio fondamentale per garantire ordine, sicurezza e serenità ai cittadini e agli operatori economici", fanno sapere. I civici di "Una Buona Idea" fanno sapere che "esprimiamo soddisfazione e ci tranquillizza la notizia dell'arresto del presunto responsabile del tentativo di scasso avvenuto ieri in una parrucchiera di via Venezia. Vogliamo ringraziare le forze dell'ordine per il loro instancabile lavoro. Vogliamo augurarci che questa importante e veloce risposta dello stato porti nuovamente un po' di serenità e normalità",