Furti a Niscemi, giovane denunciato: scoperti autori danneggiamenti ufficio comunale e scuola

Giovani denunciati dalla polizia

Niscemi. La Polizia di Stato ha denunciato alla Procura della Repubblica di Gela in stato di libertà un ventiquattrenne per i reati di furto aggravato e tentato furto. Il giovane si sarebbe reso autore di quattro furti aggravati e due tentati, commessi tra il 4 e il 19 gennaio scorso. Le indagini, condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, hanno consentito di documentare la condotta del ventiquattrenne il quale, girando per le vie cittadine, una volta individuate alcune autovetture parcheggiate sulla pubblica via, forzava le serrature asportando gli oggetti in esse custodite. In particolare, la sera del 9 gennaio, il giovane ha perpetrato tre furti nell’arco di 20 minuti. A fronte del rilevante danno economico provocato ai proprietari dei mezzi a seguito del danneggiamento delle serrature, gli oggetti asportati consistevano in piccole somme di denaro, sigarette elettroniche e altro materiale, considerato di scarso valore. Un diciannovenne e un altro ventiquattrenne sono, invece, stati denunciati per deturpamento e imbrattamento delle mura dell’Istituto paritario Suore Orsoline e dell’ufficio Tecnico del Comune di Niscemi.