“FT”, il 24 febbraio Zelensky annuncerà le elezioni e un referendum sulla pace

A cura di Redazione Redazione
11 febbraio 2026 08:10
Italia
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - Volodymyr Zelensky è intenzionato ad annunciare un piano per le elezioni presidenziali e un referendum su un potenziale accordo di pace con la Russia il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione. A riferirlo è il "Financial Times", che cita funzionari ucraini ed europei coinvolti nel processo. Le elezioni sono una richiesta esplicita del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. E in effetti, secondo "FT", Kiev ha iniziato a pianificare le consultazioni e il referendum dopo che l'amministrazione Trump ha insistito affinchè si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa. La scorsa settimana Zelensky ha dichiarato alla stampa che Washington vuole "fare tutto entro giugno, in modo che la guerra finisca", aggiungendo che "vogliono un programma chiaro".

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

