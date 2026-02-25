Quotidiano di Gela

Frodi fiscali per 5 miliardi e riciclaggio internazionale, 281 denunce

A cura di Redazione Redazione
25 febbraio 2026 07:40
Frodi fiscali per 5 miliardi e riciclaggio internazionale, 281 denunce -
Italia
Italpress
ANCONA (ITALPRESS) - Si è conclusa una vasta indagine della Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla Procura, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e

riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale.

L'operazione denominata "Cash Back", condotta dalla Tenenza di Senigallia, ha consentito di individuare e di

incidere su un sistema criminale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro, operando tra

Italia ed estero. Denunciate 281 persone, tre delle quali arrestate e disposti sequestri per oltre un miliardo di euro.

- foto ufficio stampa Guardia di Finanza -

(ITALPRESS).

