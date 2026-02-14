Frana Niscemi, parte monitoraggio sp11: installata centralina

L'avvio del monitoraggio è stato comunicato nel corso di una riunione coordinata dalla prefettura di Caltanissetta

Niscemi. E' stato attivato un sistema di monitoraggio costante lungo tutto il tratto a rischio della sp11, unica arteria viaria ancora percorribile ma sulla quale pesa il pericolo della frana. Si tratta dell'area indicata dalla procura di Gela, dopo i sopralluoghi degli scorsi giorni. L'avvio del monitoraggio è stato comunicato nel corso di una riunione coordinata dalla prefettura di Caltanissetta e al termine di un tavolo operativo con l'amministrazione comunale, Anas, il Libero Consorzio di Caltanissetta, il quarto reggimento genio guastatori e il preposto del commissario straordinario per l'emergenza. Il sindaco Massimiliano Conti ha riferito che è stata installata una centralina gnss, a cura dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e il monitoraggio sarà implementato con sistema gps. Sarà collocato un impianto semaforico per l’inibizione immediata del transito veicolare, in caso di repentino aggravamento del fenomeno franoso, collegato al sistema di monitoraggio di Ingv. Il sistema notificherà alle forze dell’ordine e alle varie amministrazioni, gli eventuali alert. Oggi, sono stati collocati circa cinquanta punti di monitoraggio gps.