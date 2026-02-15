Frana Niscemi, la speranza della croce: è stata recuperata

Recuperata la croce caduta negli scorsi giorni

Niscemi. Il cedimento aveva fatto perdere uno dei simboli di questi giorni di emergenza a Niscemi, la croce del quartiere "Sante Croci". Questa mattina, è stata recuperata. "È stata recuperata la croce, simbolo di speranza e resistenza. Il recupero è stato voluto dal capo del dipartimento nazionale della protezione civile, Fabio Ciciliano, che ringraziamo, ed è stato condotto dalle squadre del nucleo operativo centrale di sicurezza della polizia di stato, con i vigili de fuoco. Li voglio ringraziare. Andiamo avanti forza non molliamo". Lo ha detto il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, a seguito del recupero.