Quotidiano di Gela

Frana Niscemi, conclusa seconda giornata di sopralluoghi tecnici dei pm

Dopo quelli di ieri lungo la zona a valle della frana, gli accertamenti e i sopralluoghi, oggi, sono stati condotti in elicottero e poi nell'area urbana

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
13 febbraio 2026 15:06
Frana Niscemi, conclusa seconda giornata di sopralluoghi tecnici dei pm -
Gela
Niscemi
Attualità
Condividi

Niscemi. Si sono conclusi poco prima delle 15 gli accertamenti tecnici condotti, per il secondo giorno consecutivo a Niscemi, dai pm della procura di Gela, dai tre consulenti, dalla polizia e dai vigili del fuoco, che stanno conducendo una vasta indagine sulla frana che ha colpito l'area niscemese. Dopo quelli di ieri lungo la zona a valle della frana, gli accertamenti e i sopralluoghi, oggi, sono stati condotti in elicottero e poi nell'area urbana, in piena zona rossa. Il procuratore capo Salvatore Vella, il "pool frana" della procura, i consulenti, i poliziotti e i vigili del fuoco, stanno monitorando la situazione attuale e acquisendo dati che saranno utilizzati nel prosieguo dell'inchiesta.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela