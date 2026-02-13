Frana Niscemi, conclusa seconda giornata di sopralluoghi tecnici dei pm

Dopo quelli di ieri lungo la zona a valle della frana, gli accertamenti e i sopralluoghi, oggi, sono stati condotti in elicottero e poi nell'area urbana

Niscemi. Si sono conclusi poco prima delle 15 gli accertamenti tecnici condotti, per il secondo giorno consecutivo a Niscemi, dai pm della procura di Gela, dai tre consulenti, dalla polizia e dai vigili del fuoco, che stanno conducendo una vasta indagine sulla frana che ha colpito l'area niscemese. Dopo quelli di ieri lungo la zona a valle della frana, gli accertamenti e i sopralluoghi, oggi, sono stati condotti in elicottero e poi nell'area urbana, in piena zona rossa. Il procuratore capo Salvatore Vella, il "pool frana" della procura, i consulenti, i poliziotti e i vigili del fuoco, stanno monitorando la situazione attuale e acquisendo dati che saranno utilizzati nel prosieguo dell'inchiesta.