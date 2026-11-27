Polemiche Fp Cgil, "Asp esclude sindacati da confronto su pronto soccorso"

Fp distante dalle decisioni Asp

Gela. La Fp Cgil di Caltanissetta esprime forte disappunto per il comportamento assunto dalla direzione generale dell'Asp di Caltanissetta in relazione alle ultime iniziative istituzionali sulla situazione dell'ospedale Vittorio Emanuele. "Una vicenda che presenta aspetti difficilmente comprensibili e che rischia di compromettere ulteriormente il necessario rapporto di collaborazione tra Azienda sanitaria, istituzioni e rappresentanze dei lavoratori. Il 23 novembre, in occasione della convocazione dell'Osservatorio permanente sulla sanità cittadina da parte del sindaco di Gela, l'Asp ha scelto di non partecipare, giustificando la propria assenza con il fatto di non prendere parte ad organismi non previsti dalla legge. Una decisione che abbiamo già considerato grave, soprattutto alla luce delle numerose criticità che interessano il presidio ospedaliero e della necessità, più volte rappresentata, di ottenere risposte direttamente dalla direzione aziendale. Il giorno successivo, tuttavia, la stessa diezione generale ha ritenuto opportuno convocare un proprio incontro, previsto per lunedì 30 novembre presso la sede dell'Asp a Caltanissetta, invitando il Sindaco e la deputazione territoriale, regionale e nazionale, per affrontare proprio le criticità del Pronto Soccorso del Vittorio Emanuele. Fin qui nulla da eccepire sulla necessità di un confronto. Ciò che non possiamo accettare è che, ancora una volta, le organizzazioni Sindacali siano state completamente estromesse dalla convocazione. Ci chiediamo: se l'obiettivo è affrontare le criticità del pronto soccorso, la carenza di personale e le difficoltà organizzative dell'ospedale, perché escludere proprio chi rappresenta i lavoratori che quotidianamente assicurano il funzionamento dei servizi? È singolare che l'Asp invochi il mancato riconoscimento normativo dell'Osservatorio per giustificare la propria assenza e, contemporaneamente, promuova un'iniziativa autonoma nella quale seleziona gli interlocutori, lasciando fuori le rappresentanze sindacali. Non vorremmo che il confronto sulla sanità gelese diventasse una questione di inviti e di presenze istituzionali, anziché un'occasione concreta per affrontare problemi che si trascinano da troppo tempo. La Fp Cgil non intende alimentare contrapposizioni, né rivendicare primati o protagonismi. Pretende, però, rispetto per il ruolo delle organizzazioni sindacali e per le lavoratrici e i lavoratori che rappresentano. La carenza di medici e infermieri, le condizioni operative del pronto soccorso, la difficoltà di garantire i servizi e i trasferimenti di personale non possono essere affrontati prescindendo da chi conosce direttamente queste realtà. Non si può decidere il futuro dell'ospedale senza ascoltare chi, ogni giorno, ne tiene in piedi i serviz. Per queste ragioni chiediamo formalmente alla direzione generale di integrare la convocazione del 30 novembre, garantendo la partecipazione delle organizzazioni sindacali, e di aprire un confronto stabile e trasparente sulle reali condizioni del Vittorio Emanuele, reparto per reparto, senza limitarsi a interlocuzioni circoscritte al solo pronto soccorso. La città di Gela non ha bisogno di passerelle istituzionali, ma di risposte verificabili, impegni precisi e tempi certi. Servono assunzioni, servizi realmente operativi, un'organizzazione capace di rispondere ai bisogni del territorio e un progetto credibile di rilancio del presidio ospedaliero. La Fp Cgil è pronta al confronto, ma non accetterà di essere relegata al ruolo di spettatore quando sono in gioco il futuro della sanità pubblica e i diritti dei lavoratori e dei cittadini. La tutela della sanità pubblica non può essere una questione di convenienza o di interlocutori scelti: deve essere una responsabilità condivisa", riporta una nota dei segreta Pagaria e La Marca.