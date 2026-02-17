Foti “Al Board per Gaza è utile esserci, mediamo tra Usa e Ue”

ROMA (ITALPRESS) - Per prima cosa "va aspettato il voto del Parlamento, che è sovrano", quindi chiedersi se a Washington per l'inaugurazione del Board sul Medio Oriente andrà la premier Meloni o il mi...

ROMA (ITALPRESS) - Per prima cosa "va aspettato il voto del Parlamento, che è sovrano", quindi chiedersi se a Washington per l'inaugurazione del Board sul Medio Oriente andrà la premier Meloni o il ministro egli Esteri è "prematuro e comunque non ha alcuna rilevanza". E questo perchè, spiega il ministro per gli Affari europei e la Coesione di FdI, Tommaso Foti, in una intervista al Corriere della Sera, si sta facendo "più che un teatrino della politica, folklore. Anzi il folklore è cultura, questa è la degenerazione della politica".

"Noi abbiamo sempre detto che l'adesione formale al Board sarebbe stata un problema per il conflitto con l'articolo 11 della Costituzione italiana, come immagino lo sia per altre Costituzioni - sottolinea -. Ma ricordo alla nostra opposizione che questo organismo è stato accettato come elemento del piano complessivo per la pace in Medio Oriente anche dal Consiglio di sicurezza Onu. E' stata invitata anche l'Ue, come altri Paesi. Ognuno può valutare come vuole, noi crediamo sia utile partecipare come osservatori".

"L'Italia - aggiunge -, oltre che come osservatore alla cerimonia di inaugurazione del Board, continua nel suo impegno per l'assistenza umanitaria al popolo palestinese con l'operazione Food for Gaza ed è impegnata dal 2014 nell'addestramento delle forze di sicurezza palestinesi. E naturalmente lavoriamo perchè si arrivi al trattato di pace, con due popoli e due Stati".

"Ogni Paese - aggiunge Foti - fa ciò che vuole, ma anche la Francia: sembra che sia sempre in opposizione agli Usa e poi magari escono WhatsApp del presidente Macron a Trump che dicono tutt'altro... Noi come Italia abbiamo un ruolo di punta nella mediazione tra Usa e Ue che porta vantaggio all'Europa, anche se qui non viene riconosciuto per ragioni di lotta politica interna".

"Stiamo parlando - ricorda il ministro Foti - di teatri di guerra, come la Palestina, dei quali si è occupato e ha ottenuto qualche successo solo Trump, così come nel conflitto tra Russia e Ucraina. Non è che possiamo far finta di non vederlo, o fare i capricciosi per partito preso, come fa l'opposizione". Ed alla domanda se non si è troppo filo Trump, risponde: "No. Cerchiamo di tenere in piedi il dialogo, e anche Rubio ha parlato della reciproca necessità di Usa e Ue di collaborare. Poi voglio ricordare che, mentre si parla a vanvera, l'Italia, con la Germania e il Belgio, ha organizzato una sorta di prevertice europeo con 20 Paesi dei 27 dell'Ue sul tema della competitività, che è la vera sfida con Usa e Cina. E' un fatto enorme. E sono i fatti a dire come ci stiamo muovendo, non le parole a caso".

Passando al referendum sulla Giustizia, alla domanda se teme la rimonta del No, anche per gli effetti che potrebbe avere sul governo, commenta: "Per niente. Primo, perchè io sono convinto che gli italiani siano molto più avanti di questo dibattito furioso e andranno a votare Sì a una riforma equilibrata che non mette minimamente in discussione l'autonomia della magistratura, ma stabilisce quello che ormai di fatto accade, la separazione delle carriere, e la fine del sistema correntizio, facendo sì che grazie al sorteggio non si decidano carriere solo per appartenenza a una fazione ma per merito. Se poi dovesse prevalere il No, e non lo credo, non vedo problema: il referendum è uno strumento di democrazia diretta per esprimersi su una legge, non su chi debba governare, per quello ci sono le elezioni politiche. Del resto sono in tanti nell'opposizione, in particolare nel Pd, schierati per il Sì. Il polverone sollevato per parlare d'altro e non del merito non aiuterà nè loro, nè il Paese".

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).