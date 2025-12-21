Forza Italia, Cirignotta: "Dati tesseramento in aumento, partito cresce"

Tanti aspetti interni sono ancora da chiarire ma il partito sembra attrarre esponenti che si rivedono nel centrodestra, nonostante qualche defezione

Gela. I dati del nuovo tesseramento in Forza Italia soddisfano il segretario Vincenzo Cirignotta. "Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con impegno, passione e spirito di servizio, hanno contribuito alla fase del tesseramento del partito, ufficialmente conclusasi il 19 dicembre. Il risultato raggiunto in città è motivo di grande soddisfazione: anche se i numeri ufficiali saranno resi noti dal partito nazionale a febbraio 2026, posso anticipare che il numero delle adesioni risulta in fortissima crescita rispetto al dato del 2024, un segnale chiaro e incoraggiante che testimonia come Forza Italia continua ad essere un partito attrattivo, credibile e radicato nel territorio. Questo importante traguardo è il frutto del lavoro costante del nostro parlamentare regionale Michele Mancuso, degli amministratori, dei dirigenti, dei militanti e dei simpatizzanti, che quotidianamente si spendono per consolidare il progetto politico di Forza Italia, nonché per rafforzare il legame con la comunità gelese. Il percorso di crescita intrapreso rappresenta uno stimolo ulteriore a proseguire con determinazione e responsabilità, mettendo al centro l’ascolto dei cittadini e la costruzione di una proposta politica seria e concreta per il futuro della città", dice Cirignotta. Tanti aspetti interni sono ancora da chiarire ma il partito sembra attrarre esponenti che si rivedono nel centrodestra, nonostante qualche defezione, come quella dell'ex consigliere comunale Rosario Trainito.