Fondi per la "Solito": Cavallo, "gioco di squadra tra ente locale e Regione"

Le parole del consigliere Cavallo

Gela. La nota del consigliere comunale FdI Sara Cavallo, in merito al decreto regionale che conferma lo stanziamento per i lavori nella scuola "Solito". "Desidero esprimere pubblicamente il mio più sincero ringraziamento all’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità e all’onorevole Salvatore Scuvera per l’importante lavoro svolto a favore della nostra città. L’emissione del decreto regionale che conferma il finanziamento di 3.119.343,20 euro per la riqualificazione della scuola dell’infanzia e primaria “Enrico Solito” rappresenta un passo concreto verso la rinascita di un presidio educativo fondamentale, chiuso da anni a causa di gravi criticità strutturali. Un risultato che arriva grazie a un lavoro costante e puntuale: l’onorevole Totò Scuvera ha seguito personalmente ogni fase dell’iter, mantenendo un confronto diretto e proficuo con l’assessore Colianni, a cui va riconosciuta grande disponibilità e attenzione nei confronti delle esigenze della nostra comunità. Grazie a questo intervento, sarà possibile procedere all’adeguamento sismico e impiantistico dell’edificio e, soprattutto, restituire ai bambini e alle famiglie un luogo sicuro e dignitoso in cui poter crescere e formarsi. Come amministratrice locale, so bene quanto sia fondamentale il gioco di squadra tra enti locali e istituzioni regionali. E oggi, questo finanziamento ne è la dimostrazione concreta. Continueremo a vigilare e a supportare ogni fase successiva, dalla gara d’appalto fino alla riapertura della scuola, affinché tutto proceda con la massima celerità. Rivolgo quindi il mio grazie all’Assessorato regionale e all’onorevole Scuvera, che con serietà e impegno hanno contribuito a raggiungere un traguardo importante per Gela e per il diritto all’istruzione dei nostri giovani".